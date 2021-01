Lega imprese sportive, nasce una nuova realtà associativa e professionale di tutela e crescita

La Lega imprese sportive è una realtà unitaria di soggetti imprenditoriali, professionali e di lavoratori autonomi che operano nell’ambito delle attività sportive e degli impianti sportivi di tutta Italia.

Scopo principale è quello di rappresentare e tutelare, nel proprio ambito di operatività, gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati nei confronti di enti, organismi e soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale. Le finalità di questa nuova entità sono anche incentrate sulle relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse.

La "Lis" cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture esterne, la consulenza, la formazione, l’informazione e l’aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale.

Elemento costitutivo importante è quello di assicurare agli associati, collettivamente ed individualmente, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati.

Presente in tutte le regioni d’Italia, a Perugia ha sede presso Universo Sport in via Tuderte 52 (info@universosport.net9, www.legaimpresesportive.it).