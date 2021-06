L'associazione “Un’idea per la vita" lancia nuove iniziative di sensibilizzazione sulle malattie oncologiche femminili

L'Associazione “Un’idea per la vita ONLUS” di Cannara ha affrontato nei giorni scorsi un momento di riflessione sul tema della prevenzione, in particolar modo relativa alle patologie oncologiche femminili. La presidente dell’associazione Laura Cartocci ha illustrato agli associati progetti e finalità dell'associazione, nata per diffondere, attraverso iniziative solidali, l’importanza della prevenzione e dare vita ad una rete di sostegno e informazione ai malati oncologici e alle loro famiglie.

L’incontro formativo e informativo è stato organizzato in collaborazione con l’Assessore alle Politiche Sociali di Cannara Silvana Pantaleoni che ha rimarcato come queste iniziative di comunicazione siano fondamentali per sensibilizzare tutti sull’importanza di una prevenzione costante ed accurata. Nel corso dell’evento è intervenuto anche il Sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia, al quale è stato consegnato il “Passaporto del cuore” per la sensibilità dell’Amministrazione comunale verso i temi della solidarietà e della prevenzione.

Vero protagonista dell'incontro è stato Antonio Baldaccini, A.D. della Umbra Group, al quale è stata conferita l’onorificenza di cavaliere dell’associazione “Un’idea per la vita ONLUS” per il suo impegno costante in progetti di solidarietà, sia personale che come imprenditore. Baldaccini, con un intervento molto intenso ed emozionante, ha ricordato due figure importanti nella sua vita: suo padre, Valter Baldaccini e l’amico Leonardo Cenci, entrambi scomparsi prematuramente per un male incurabile.