INVIATO CITTADINO La Rosa dell’Umbria e la sua proficua attività di volontariato

La Rosa dell’Umbria e la sua proficua attività di volontariato. Compiti svolti e necessità.

Scrive un lettore: “Da circa un anno faccio parte di un gruppo di volontariato di Protezione Civile che si chiama La Rosa dell'Umbria Perugia O.d.V.. L'organizzazione è stata fondata il 19 marzo 2021 da alcuni volontari che sono usciti dal gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile (di cui facevo parte anche io) con il sostegno de La Rosa dell'Umbria, altra associazione con sede a Todi, fondata nel 2000, che ha dato vita ad un Coordinamento a cui afferiscono varie O.d.V. autonome che utilizzano il nome La Rosa dell'Umbria e sono sparse sul territorio regionale”.

Iniziative prese e compiti assunti. “Noi abbiamo già fatto tanto come La Rosa dell'Umbria Perugia, anche in termini di autopromozione, curando pagine social sia su Facebook che Instagram, sia creando un profilo business su Google Maps (che curo io personalmente, con la collaborazione della Presidente e della Vice Presidente dell'associazione). Inoltre abbiamo avuto buona visibilità in più in quanto La Rosa dell'Umbria di Todi ha organizzato una colonna mobile, a cui ha preso parte la nostra Presidente, che ha portato aiuti per la popolazione ucraina andando ad Elk, in Polonia. Questa missione è stata documentata dal TGR Umbria negli scorsi giorni”.

Altre iniziative?

“Siamo intervenuti anche quando c'è stato il dissesto idrogeologico tra Ponte Felcino e Villa Pitignano ad agosto 2021”.

Cosa far sapere ai lettori?

“Ci sarebbe molto utile ottenere ulteriore promozione al fine di reperire persone che vogliano far crescere l'associazione, diventandone volontari. Sarebbe anche utile farci conoscere e apprezzare allo scopo di ricevere donazioni da parte di semplici cittadini e imprese. Infatti ci autofinanziamo svolgendo determinati servizi, ma i soldi non bastano mai per attrezzature, mantenimento sede e quant’altro”.

Quali necessità

“Ad esempio, in quanto volontari di Protezione Civile, farebbe comodo un Pick-up a trazione integrale per intervenire specialmente in presenza di terreni dissestati (tipo in caso di alluvioni, terremoti e simili). Il fatto è che non disponiamo di fondi nostri per acquistarlo (e andrebbe bene anche un buon usato). Quindi, a meno che non arrivino donazioni di una certa consistenza, risulta impossibile acquistare un bene del genere... Ma non è l'unica strumentazione che ci servirebbe. Naturalmente siamo disposti anche a sponsorizzare l'eventuale impresa che fa la donazione”.

Quale l’ubicazione della sede?

“La nostra sede operativa si trova a Piscille, via Assisana 55. Uscendo dallo svincolo della superstrada Perugia Piscille in direzione Ponte San Giovanni, bisogna seguire l'indicazione per Ponte San Giovanni e sulla destra, poco dopo l'ITIS di Piscille”.

Questo sentivamo di dover dire ai lettori per segnalare un’associazione meritoria di carattere sociale e civile.

Ecco alcuni indirizzi utili. Facebook. Instagram. Google Maps.