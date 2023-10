Associazione in memoria di Laura Buco: un tributo alla vita e alla lotta contro il cancro al seno

La nascita dell’associazione L’Aura, per l’informazione e la prevenzione sui tumori al seno nelle donne in età fertile, costituita in memoria di Laura Buco, personaggio politico di rilievo, è frutto delle persone a lei più care che, come sottolineato dal marito di Laura, Alessio Bevilacqua, “sono state prese per mano” e per mano si sono tenute affinché L’Aura diventasse realtà.

Dal simbolo dell’associazione ai contenuti della stessa, tutto parla di Laura, la giovane donna piena di grinta e tenacia scomparsa prematuramente nel marzo del 2023.

Nel mese della prevenzione del tumore al seno, le porte della sala della Vaccara sono state aperte e, giovedì 19 ottobre, familiari e amici hanno presentato il progetto. Lo spazio che ha ospitato l'iniziativa era gremito di gente dagli occhi lucidi e dall’anima commossa, raccolti tutti insieme per commemorare e onorare la volontà di Laura nel combattere con forza una malattia fin troppo presente nelle donne.

Il marito di Laura si è fatto suo portavoce, ha illustrato gli intenti e le volontà dell’associazione e nonostante il forte carico emotivo ha spiegato: “Laura ha affrontato la sua malattia convinta di potercela fare e aiutare le persone colpite dal suo stesso male. Partendo da questo punto abbiamo deciso di prendere le redini della sua volontà”.

Bevilacqua è il socio fondatore insieme a Elena Baglioni, Tatiana Cirimbilli, Daniela Settimi, Cristian Cecchetti, Maria Luisa Lucchesi e Andrea Romizi. Tutti presenti per portare avanti il lavoro di Laura.

“Non è una conferenza stampa semplice per nessuno dei presenti - ha sottolineato il sindaco Romizi - vogliamo mandare avanti i suoi insegnamenti e il suo essere. Ha combattuto fino all’ultimo giorno senza approcciarsi mai con rabbia e questo è un suo progetto. Noi siamo uno strumento per realizzarlo”.

E ancora: “Sono onorato che questo evento si sia tenuto a Palazzo dei Priori dove Laura per tanti anni ha lavorato a fianco dei cittadini”.

Le piccole figlie di Laura hanno accompagnato il padre in questo viaggio, poco consce del fatto che hanno dato forza e amore a tutti i presenti. “Oggi, è un giorno nostalgico per l’assenza della nostra cara Laura” ha concluso Bevilacqua.