Il grande gesto dei commercianti, nonostante la crisi: donazione all'ospedale di Città di Castello

Consegnati numerosi dispostivi all’ospedale di Città di Castello grazie alla generosa donazione dell’associazione commercianti di Trestina che ha portato avanti una raccolta fondi durante il periodo natalizio.

Un bel gesto di solidarietà che si va ad aggiungere alle tante manifestazioni di affetto e di vicinanza di cui è stata protagonista Città di Castello durante la pandemia e per il quale la direzione di presidio, il pronto soccorso e il centro antidiabetico hanno voluto esprimere un ringraziamento all’associazione dei commercianti.

I dispositivi sono stati donati, in particolare, al pronto soccorso e al centro antidiabetico: si tratta di un tavolino servitore, un’asta per flebo, uno scalino per lettino, un paravento, 20 copricapo riutilizzabili, 30 copriscarpe in PVC, 5 visiere protettive.