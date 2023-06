Assisi "strega" Leonardo e Miriam: il calciatore della Roma e la compagna si risposano

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette hanno scelto di rinnovare la loro promessa di matrimonio. Scegliendo ancora l'Umbria, ma questa volta Assisi, dopo il matrimonio celebrato il 24 dicembre 2020, a Foligno. Una cerimonia ridotta, in quell'occasione, a causa anche delle restrizione dovute al covid, ma questa volta si annunciano festeggiamenti in grande. Per la serenata della scorsa settimana, Leonardo Spinazzola ha potuto contare anche sul supporto del compagno di squadra, Gianluca Mancini, entrambi con un passato anche nelle fila del Perugia.

Leo e Miriam sono genitori di Mattia e Sofia