Assisi, il Serafico lancia le "cure sospese": un fondo per sostenere coloro che hanno più bisogno di aiuto

Il Serafico di Assisi lancia le “cure sospese” con il Progetto #inAiuto.



L'iniziativa verrà presentato mercoledì 19 aprile, alle 10, presso la Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia).

Il Progetto è un fondo 'sospeso' pronto a intervenire per dare sollievo alle famiglie delle persone con disabilità e a erogare prestazioni sanitarie ai ragazzi con disabilità grave e gravissima.

Il fondo nasce per sostenere coloro che hanno più bisogno di aiuto, non solo dal punto di vista della povertà economica e sociale, ma anche per fare fronte a tutte quelle emergenze che hanno bisogno di risposte immediate.