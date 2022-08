San Francesco mette tutti d'accordo: ok alla Camera per il ddl sull'ottavo centenario delle morte del "Poverello"

San Francesco d’Assisi mette tutti d’’accordo. La Camera ha dato il via libera al Ddl per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi del 3 ottobre 2026: 285 voti favorevoli e un solo contrario per destinare risorse per 4,5 milioni di euro (spammate dal 2022 al 2028). Nel ddl è prevista la creazione di un Comitato, composto da 20 membri, con il presidente che sarà nominato dal Consiglio dei Ministri, mentre il sindaco di Assisi ne sarà componente di diritto. Il compito del Comitato sarà proprio quello di elaborare il programma culturale delle celebrazioni

"L'approvazione unanime e definitiva della legge sull'ottavo centenario della morte di San Francesco da parte della Camera è un fatto davvero rilevante. Pace, Ambiente, Condivisione con i più fragili e poveri, Incontro con le diversità: sono cardini del messaggio francescano (che Papa Bergoglio testimonia ogni giorno) e dei quali oggi più che mai c'è bisogno, in tempi di guerre, cambiamenti climatici e siccità, aumento delle povertà e delle solitudini, degli egoismi e dei muri” ha detto il deputato PD Walter Verini.

“È ai valori di San Francesco, tra i più grandi intellettuali della storia umana, che si ispira ogni giorno il Movimento 5 Stelle. Non è un caso che la nostra data di nascita sia proprio il 4 ottobre. A Francesco, con umiltà, ci ispiriamo, quando diciamo che nessuno deve rimanere indietro; quando affermiamo che è necessario lavorare insieme e sognare in grande per ideare un nuovo mondo, quando, mentre la natura ci avverte che ci stiamo avvicinando a soglie pericolose, riconosciamo che abbiamo ancora una possibilità di sistemare gli errori del passato” hanno sostenuto le portavoci umbre del M5s in Senato e Camera Emma Pavanelli e Tiziana Ciprini.

“Francesco è un santo conosciuto e apprezzato nel mondo per le sue scelte di vita e per la grande spiritualità che incarna per la storia di Assisi e d’Italia. Da umbro non posso, quindi, che essere orgoglioso dell’approvazione in Aula del ddl che finalmente consentirà di celebrare solennemente un personaggio così carismatico, patrono dei cultori dell’ecologia, e rappresentativo del mondo cristiano e non” ha dichiarato il deputato di Impegno civico, Filippo Gallinella.

“La norma consentirà di valorizzare ulteriormente l’incommensurabile patrimonio ereditato dal “poverello”, imprimendo nuovo impulso alla cultura attraverso iniziative di elevato valore, tramite l’opera di conservazione e restauro di beni mobili, immobili e paesaggistici, nonché di contribuire allo sviluppo economico del territorio in una prospettiva di promozione turistica, innovazione tecnologica ed internazionalizzazione” secondo Catia Polidori di Forza Italia.

Per il capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli “mancava solo l’ultimo passaggio e non approvarlo in tempo avrebbe significato rimandare tutto di mesi e perdere tempo prezioso per la valorizzazione del San Francesco. Valorizzare la figura e il messaggio del Poverello nel mondo vuol dire anche sviluppare il patrimonio storico, culturale e artistico del nostro Paese”.