Papa Francesco ad Assisi per firmare la nuova Enciclica “Fratelli tutti…”

Il Pontefice ad Assisi per firmare la nuova enciclica. "Sabato 3 ottobre alle 15 - annuncia il direttore della Sala Stampa, padre Enzo Fortunato - il Santo Padre si recherà al Sacro Convento di Assisi per firmare la nuova Enciclica “Fratelli tutti…”. Alle ore 15.00 il Papa celebrerà la Santa Messa presso la Tomba di San Francesco e al termine firmerà l’enciclica. La visita si svolgerà in forma privata, senza partecipazione di fedeli».

"E' con grande gioia e nella preghiera che accogliamo e attendiamo la visita privata di papa Francesco. Una tappa che evidenzierà l'importanza e la necessità della fraternità", sottolinea il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti.