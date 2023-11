In lutto la Chiesa di Assisi, addio a don Michele, era da sempre il parroco delle famiglie

È tornato alla casa del Padre nella mattinata di domenica 26 novembre, don Michele Giura, presbitero della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.I funerali si svolgeranno lunedì 27 novembre alle ore 14.30 nella cattedrale di San Rufino ad Assisi. Dopo il rito funebre la salma sarà tumulata al cimitero di Barile a Potenza.

Don Giura era nato a Barile Potenza il 6 maggio 1944. È stato incardinato nel clero diocesano il 1 settembre 2002. Nel 1994 è stato nominato direttore dell’Ufficio per la pastorale familiare della diocesi. Dal 2010 è stato per due anni amministratore parrocchiale della parrocchia Madonna delle Grazie e Santa Tecla a Palazzo di Assisi. Nello stesso anno è diventato assistente ecclesiastico dell’associazione Confraternita Misericordia di Assisi. Nel 2015 è stato nominato amministratore della parrocchia Madonna del Rosario e San Carlo in Torchiagina. Ha tenuto per tanti anni il consultorio familiare a Palazzo di Assisi.

I funerali si svolgeranno lunedì 27 novembre alle ore 14.30 nella cattedrale di San Rufino ad Assisi. Dopo il rito funebre la salma sarà tumulata al cimitero di Barile a Potenza.

Il vescovo monsignor Domenico Sorrentino, il clero e tutta la comunità diocesana si uniscono ai parenti nel dolore e nella preghiera per la scomparsa del confratello.