Nuovo asfalto ad Assisi, partito il piano strade: tutti gli interventi

Partiti i lavori di manutenzione straordinaria per 650mila euro sulle strade comunali di Assisi.

Il primo intervento, spiega il Comune, "è in viale Maratona, a Santa Maria degli Angeli, poi si proseguirà in via Ponte Rosso e quindi in via Diaz, all’altezza dello svincolo della superstrada. Il cronoprogramma poi prevede i due tratti di via Patrono d’Italia e via Los Angeles, e quindi successivamente l’inizio della messa in sicurezza delle strade nelle frazioni e in montagna".

E ancora: "Saranno riqualificate nelle zone di montagna la strada di collegamento Ponte Grande-Petrata, quella che collega la provinciale 249 alla regionale 444 passando per Brigolante, la comunale di Pieve San Nicolò verso Paganzano, via Correggiano; via delle Fornaci, via Francesco Rossi, Piazzale Mascagni, viale dei Pini a Petrignano; viale del Santo Patrono a Tordandrea; via Dante Siena a Torchiagina; via Trifone Benzi a Viole; via del Collicello a Capodacqua; via della Tomba Romana a Castelnuovo; via Ombrosa a Tordibetto; sarà terminata via Bassano a Rivotorto".

“Priorità di questa amministrazione è rendere la viabilità cittadina più fruibile e più sicura, con interventi tempestivi su strade che necessitano di manutenzione – spiega il vice sindaco Valter Stoppini –, è questo il nostro obiettivo in questo mandato, come è stato nei 5 anni precedenti. Nel 2016, quando ci siamo insediati, abbiamo ereditato una situazione veramente critica sullo stato di salute delle nostre strade. Ci siamo subito messi al lavoro per reperire i finanziamenti e realizzare gli interventi più urgenti sul territorio comunale, senza dimenticare le strade di montagna, con ben quattro piani di mappatura delle criticità e di sistemazione, senza lasciare indietro nessuna frazione. Ora continueremo su questa linea e con questo impegno, continuando a dare risposte alle domande dei nostri cittadini”.