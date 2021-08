Assisi, due provvedimenti anti-crisi: parcheggio gratis a San Giacomo e rate per il suo pubblico

"Un modo questo per venire incontro alle esigenze e dare un segnale concreto di sostegno”.

Due iniziative, in favore di famiglie e imprese, emanate dal Comune di Assisi. Il primo riguarda il prolungamento la sospensione del pagamento della sosta presso il parcheggio di San Giacomo, gestito direttamente del Comune, fino al 31 dicembre prossimo. In sostanza tutti coloro che vorranno parcheggiare a San Giacomo potranno farlo senza spendere un euro, in base a questa decisione anche il pagamento degli abbonamenti sarà sospeso.

La seconda iniziativa: è possibile rateizzare il canone per l’occupazione del suolo pubblico. La normativa in materia prevede il pagamento del canone contestualmente al ritiro della concessione e la possibilità di rateizzare di fronte a motivate esigenze economiche e al di sopra della cifra di 1500 euro. “Si tratta – ha spiegato il vice sindaco Valter Stoppini – di una misura decisa pensando alle pesanti ripercussioni che da un anno e mezzo stanno sopportando i nostri esercenti. Un modo questo per venire incontro alle esigenze e dare un segnale concreto di sostegno”.