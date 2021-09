Assisi, riaperta al pubblico la biblioteca del Sacro Convento: serve il green pass

Con l'arrivo di settembre ha riapertoal pubblico la biblioteca del Sacro Convento (come per il Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco sarà necessario esibire agli addetti il Green Pass che non serve invece per l'accesso alla Basilica). L'orario di apertura è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 tranne il giovedì pomeriggio, in cui resterà chiusa.

Data la normativa sanitaria dettata dalla pandemia in corso, i posti disponibili sono limitati. È perciò necessario prenotarsi all'indirizzo email bibliosc.prenotazioni@gmail.com. Per accedere ai locali e ai servizi della biblioteca occorre in ogni caso essere utenti registrati. All'interno della biblioteca si è poi ovviamente tenuti ad attenersi alle necessarie misure sanitarie anticovid. Agli utenti è possibile connettersi alla rete WiFi della biblioteca con credenziali temporanee, ma solamente usando il proprio dispositivo.

Il catalogo online della biblioteca è consultabile all'indirizzo: www.biblioassisi.it.