Assisi non passa mai di moda, la città di Francesco in prima serata su Canale 5 e un video lungo le autostrade

L'Umbria ancora una volta protagonista delle reti nazionali. Stavolta è il turno di Assisi ad essere protagonista in prima serata su Canale 5. L'attore Cesare Bocci, l'8 luglio prossimo, condurrà il “Viaggio nella grande bellezza” dedicato interamente alla Città Serafica e allo splendore del Medioevo. Un appuntamento da non perdere per ammirare i luoghi incantevoli della patria di San Francesco. Assisi e le sue bellezze immortali saranno protagoniste per il progetto Autostrade per l’Italia dal titolo “SEI IN UN PAESE MERAVIGLIOSO” (link www.seiinunpaesemeraviglioso.it).

Un’idea questa per promuovere il turismo di qualità della provincia italiana e per raccontare le bellezze italiane riconosciute da Unesco come beni indispensabili del patrimonio dell’umanità, Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani” saranno veicolati con un inedito video; dalla metà di luglio lo stesso video sarà presente anche sul profilo Facebook. Ormai la città di Assisi è diventata sede appetibile di fiction, basti ricordare la recente fortunata serie “Che Dio ci aiuti” su RaiUno, ma anche location per registi importanti come Pupi Avanti che a breve girerà il suo film su Dante.