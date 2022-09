Festa di San Francesco, Mattarella accenderà la lampada votiva per i defunti a causa del Covid

Sergio Mattarella torna in Umbria. Il 4 ottobre, festa di San Francesco, il presidente della Repubblica, a nome di tutti gli italiani accenderà ad Assisi la Lampada votiva dei comuni d’Italia. "Un gesto per ringraziare coloro che hanno aiutato a superare la pandemia e per ricordare chi è venuto a mancare a causa del Covid", spiega una nota del Sacro Convento.

La messa, prosegue la nota, "presieduta dal Card. Matteo Zuppi, si terrà alle 10 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco. A seguire, dopo il saluto del Ministro Generale dei Frati Minori Conventuali, fra Carlos Trovarelli, il Capo dello Stato terrà il consueto messaggio alla Nazione".