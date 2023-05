"Profezia di una presenza", i laici chiamati a essere protagonisti nella nuova evangelizzazione

C'è grande attesa per i lavori dell'assemblea diocesana di Perugia-Città della Pieve dopo che si sono conclusi gli incontri zonali di preparazione con una significativa partecipazione di laici.

L'assemblea ecclesiale “Profezia di una presenza” indetta dall’arcivescovo Ivan Maffeis è in programma da venerdi 26 e sabato 27 maggio presso il Centro Sereni - Opera Don Guanella del capoluogo umbro ed è chiamata a fare il punto sulla “nuova evangelizzazione”, attraverso l’annuncio della Parola di Dio con la testimonianza nella vita quotidiana, come cristiani e cittadini, per contribuire allo sviluppo dell’intera società.

Apertura dei lavori con Paola Bignardi, già presidente nazionale dell’Azione cattolica, pedagogista e studiosa di temi legati alla condizione dei laici cristiani nella società e nella Chiesa, e don Giovanni Zampa, teologo e biblista, vicario episcopale per la Pastorale della diocesi di Foligno e coordinatore della Segreteria pastorale regionale della Ceu. Previsti anche alcuni ospiti “osservatori”. Si tratta di una delegazione di sacerdoti e laici delle diocesi di Città di Castello e di Gubbio guidata dal loro vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini.

L’aspetto rilevante colto nella fase preparatoria è quello di “ritornare a vivere in comunione, dopo la pandemia ma non solo, il nostro impegno di sacerdoti, di consacrati e consacrate, di laici e laiche ad annunciare e a testimoniare il Vangelo del Risorto per essere nella Chiesa e nella società ‘Profezia di una presenza’. Quest’Assemblea, il primo evento ecclesiale di comunione con il nostro nuovo Pastore, l’arcivescovo Maffeis, sarà, in particolare per i laici, un’occasione di potersi esprimere sulla nostra Chiesa di cui piacevolmente accolgono la chiamata a condividerne le esperienze buone, sane e sante”. A sottolinearlo sono il vicario generale don Simone Sorbaioli e il vicario episcopale per la Pastorale don Simone Pascarosa, in un ampio articolo di presentazione dell’Assemblea pubblicato sul sito diocesano e scaricabile a questo link .

L’Assemblea, come già annunciato, culminerà con la celebrazione della Veglia di Pentecoste, sabato 27 maggio (ore 21), nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, presieduta dall’arcivescovo Maffeis. Di seguito il suo programma. Venerdì 26 maggio, alle 15, preghiera iniziale e lectio divina del teologo don Alessio Fifi. Seguiranno, alle 15.30, l’introduzione dell’arcivescovo Maffeis e, alle 15.45, la relazione di apertura del discernimento a cura di Paola Bignardi. Alle 16.30 alcune esperienze-testimonianze catecumenali e, alle 17, i gruppi di lavoro operativi fino alle 18, quando il vicario generale don Sorbaioli traccerà le “conclusioni” della prima giornata. Sabato 27 maggio, alle 9, la preghiera delle Lodi e la lectio divina di don Fifi. Alle 9.30 la relazione di don Giovanni Zampa e dalle 10.30 alle 12 i gruppi di lavoro al cui termine la condivisione delle sintesi di questi gruppi.