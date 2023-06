Costituente, il 'viaggio' per riprogettare Perugia: “Una città funziona quando ci sono visioni e progettazioni”

Il manifesto della Costituente, apparso sui social e sui muri della città di Perugia, è minimalista: uno slogan, “In una città che funziona si vive meglio”, data, ora e luogo dell’incontro e la riproduzione in 3D della fontana di piazza IV Novembre anteposta alle scale mobili della città. Ma cos’è la Costituente, chi c’è dietro questo incontro e soprattutto qual è il suo fine ultimo?

Le risposte vengono svelate giovedì 15 giugno, all’Oratorio Sant’Anna, dove giovani e meno giovani sono accorsi al richiamo della misteriosa assemblea. L’ex chiesa in viale Roma, rappresenta un punto d’incontro interessante. Un luogo simbolico, neutrale al dibattito che abitualmente separa tutte le città in due universi separati ma paralleli, quello del centro storico e della periferia.

Tra i fautori dell’iniziativa troviamo il professore ordinario di Composizione architettonica e urbana dell'Università degli Studi di Perugia Paolo Belardi, ma ad aprire le danze ci pensa il giornalista, e moderatore dell’evento, Roberto Vicaretti: “Il viaggio che inizia oggi porta un’idea di costruzione, di basi solide per una discussione e per un confronto che possa riguardare il futuro della città - continua Vicaretti - Il nome è ambizioso, perché la Costituente ha dato le basi civili al nostro paese. Sono contento di aprire questo viaggio che immagino avrà gambe solide per fare un percorso lungo con una meta molto chiara”.

Sono quattro le testimonianze che si sono susseguite nel corso dell’assemblea, con riferimento alla sanità, alla professionalità, alla povertà e alla progettazione. Interventi mirati quelli della dottoressa Barbara Bartoccini, del dottorando dell’Università degli Studi di Perugia Marco Pizzi e di Marco Briziarelli direttore della Caritas diocesana Perugia-Città della Pieve, che hanno saputo farsi ascoltare. La sessione è stata conclusa dal professor Paolo Belardi che ha rivelato alla comunità la sua idea di città.

Gli interventi

La dottoressa Barbara Bartoccini, medico di medicina generale, mette in luce la condizione disagevole in cui si trova la sanità umbra dopo la pandemia da covid-19: “Voglio partire dalle cose di cui avremo bisogno, prima di tutto serve personale che ormai sta migrando verso il privato o che si licenzia perché non sopporta il carico lavorativo. Il secondo punto è la progettualità, bisogna investire in strutture intermedie rispetto agli ospedali anche in vista dell’aiuto che serve alla popolazione più anziana - continua Bartoccini - bisogna porre attenzione sulla maternità e al suo ambito che dovrebbe essere più regolamentato. Ad esempio le donne in gravidanza faticano a fare le analisi e sarebbe necessario costruire per loro un percorso a parte. L’ultimo aspetto è la sburocratizzazione del nostro lavoro, perché il paziente perde tempo a prenotare le visite di cui ha bisogno per via dei troppi piani terapeutici”. E ancora: “Nessuna accusa solo una lettura della realtà che viviamo tutti i giorni - conclude Bartoccini - . Non ho una ricetta per risolvere queste problematiche, ma bisogna iniziare a pensarci partendo dall’analisi della popolazione che abbiamo e investire più risorse per la gestione della sanità pubblica”.



Il dottorando Marco Pizzi è stato chiamato in qualità di cittadino perugino acquisito: “Vengo dalla provincia di Padova e sono un dottorando dell’Università degli studi di Perugia. Ho scelto di venire a Perugia perché avevo bisogno di cambiare aria. Volevo venire in una regione dall’ambiente culturale, politico e sociale diverso dal mio. Ho scelto Perugia anche per via dell’offerta universitaria e per il basso prezzo degli affitti, che rimane competitivo nonostante il rincaro degli ultimi tempi - continua Pizzi - Perugia è una città che mi ha accolto e qui ho avuto molte possibilità. Mi è stato consegnato qualcosa che prima non avevo e credo che il piccolo ateneo perugino sia un punto di forza per la città. Permette un incontro diretto tra professori e studenti creando possibilità sia a livello formativo che professionale”. E ancora: “Il mio dottorato è finito ma ho deciso di rimanere a Perugia perché c’è una dimensione comunitaria che si può toccare con mano, un capitale ambientale, architettonico, preziosissimo. Vorrei momenti come questa assemblea portati a sistema, vedere i processi decisionali aprirsi per costruire le politiche di Perugia, penso che se si ascoltasse la popolazione si potrebbe scoprire una più ampia visione della città”.

Don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana dichiara: “Il paradigma della povertà è cambiato, c’è la necessità di mettere la cura al centro e agire insieme per dare libertà al povero, che oggi non ha la possibilità di scegliere. Lavorare affinché ogni povero possa ritrovare autonomia. Sono 3500 le famiglie che la Caritas accompagna, i numeri sono impressionanti e per questo è fondamentale camminare insieme”.

Prosegue Briziarelli: “Abbiamo esperienze virtuose negli ultimi tre anni, ma non possiamo pensare alla carità con delega perché circa duemila famiglie, che vivono nel tessuto sociale, hanno bisogno di fare la spesa gratuita” e ancora “Un fenomeno interessante è che nelle storie di marginalità iniziano a esserci tanti italiani, su 14 posti dieci sono italiani, e questo deve suscitare una riflessione. Abbiamo un 2023 dove la povertà continua ad avanzare. Perugia è una città che della solidarietà ne ha fatto un abito, grazie alle donazioni e alla partecipazione dei tanti cittadini che si sono sentiti chiamati in causa. Questo mare va implementato assistito e accompagnato”.

“Il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno si prende mai la cura di osservare” è con una citazione di Arthur Conan Doyle che Paolo Belardi inizia a proporre la sua visione di città: “Io vorrei parlare di cose ovvie, di una cosa ovvia: Per rilanciare una città serve un’idea di città. Avere un’idea di città significa che c’è una visione generale a cui possiamo ricondurre le scelte particolari - spiega Belardi - La progettualità è molto importante e voglio chiarire che siamo consapevoli che salute e sanità, lavoro e professionalità, povertà e socialità non esauriscono gli argomenti di una città”.

“Come tema mi sono dato, ci siamo dati, l’organizzazione della città, che tiene insieme tutti gli altri temi. Una città funziona quando ci sono visioni e progettazioni. Una città funziona se i cittadini sono felici e per capire come è possibile far felici i cittadini abbiamo bisogno di partecipazione vera. Questi sono i ragionamenti che ci hanno spinto a costituire la costituente Perugia. Rispolverare e riprovare a dare dei principi etici. La potenzialità è enorme ma ci vuole un po’ di sana progettualità. Siamo un piccolo gruppo di uomini e donne con piccole idee, abbiamo bisogno di altre donne e altri uomini con altre idee. Non abbiamo un programma dettagliato ma abbiamo la passione” termina Paolo Belardi.