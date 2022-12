Assegnato a Perugia il premio di laurea alla memoria di Massimo Alberti

Per il terzo anno consecutivo l’associazione umbra dei dottori in scienze agrarie e forestali ha bandito un premio di laurea finalizzato a riconoscere le capacità di neolaureati delle Università degli Studi italiane che abbiano elaborato e discusso tesi inerenti materie di studio dei laureati in Scienze Agrarie e Forestali nell’ambito economico-estimativo. Il premio, che è stato consegnato nell’aula magna della Facoltà di agraria di Perugia, è intitolato al Dott.Agr. Massimo Alberti, già consigliere AUDAF e presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia, professionista esperto in materie economico-estimative, di cui si vuole onorare la memoria. Dopo una attenta valutazione delle diverse tesi di laurea presentate la commissione esaminatrice ha assegnato il premio di 2500 euro alla Dr.ssa Lorena Giglio, per la tesi “Zootecnia circolare in pianura Padana: fattibilità tecnico-economica e intervento pubblico”.