Perugia, pubblicate le graduatorie per i nidi: nuove fasce orarie per evitare assembramenti

Sono da oggi pubblicate sul sito del Comune, le graduatorie di assegnazione dei posti disponibili nei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2020-2021.

"Gli uffici - scrive il Comune di Perugia - fanno presente che l’orario assegnato non rispetta pienamente quello scelto in sede di iscrizione, in quanto le linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione in relazione all’emergenza Covid-19 impongono un distanziamento dei bambini sia in ingresso che in uscita. Le nuove fasce orarie sono le seguenti: 7:30-13:30 (bambini fino a 12 mesi); 8:00-14:00; 8:30-14:30; 8:30-16:30; 8:30-17:30".

E ancora :"La famiglia che non fosse più interessata al posto assegnato, deve far pervenire la propria rinuncia scritta entro e non oltre il giorno 06/09/2020 all’ufficio iscrizioni asili nido del Comune di Perugia, piazza Cecilia Coppoli zona Nuova Monteluce Perugia, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, fax n. 075 5773281, e-mail: s.mincioni@comune.perugia.it"

In caso di non comunicazione della rinuncia, conclude il Comune, "non sarà ammessa una eventuale richiesta di iscrizione in corso d'anno. I posti che si libereranno per effetto delle rinunce verranno assegnati, rispettando l'ordine di graduatoria, ai bambini in lista d'attesa. Questa seconda assegnazione, che definirà i bambini destinati ai vari nidi per l'inizio dell'anno educativo, verrà pubblicata entro la prima metà del mese di settembre 2020".