Perugia, al via oggi le iscrizioni agli asili nido comunali: tutte le informazioni

Date, requisiti e tariffe: ecco quello che c'è da sapere. Intanto l'8 e il 15 maggio sono in programma due 'Open days' virtuali per consentire ai genitori di conoscere più da vicino i servizi educativi del Comune

Scattano oggi (giovedì 6 maggio) a Perugia le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia e ai Servizi Integrativi comunali per l’anno educativo 2021-2022 (si possono iscrivere i bambini nati entro il 31 maggio 2021).

COME ISCRIVERSI - Le domande di iscrizione dovranno essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica entro le ore 23:59 del giorno 1 giugno 2021 al link Iscrizioni on-line Servizi educativi e scolastici presente nell’area Servizi on-line. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di iscrizione. Scaduto il termine di presentazione, l’applicazione non permetterà più l’invio della domanda. Entro la metà di luglio saranno, quindi, stilate le graduatorie definitive, per dare avvio al servizio i primi di settembre, anche se ci sarà la possibilità di inserimento degli alunni anche per i mesi successivi, al fine di completare i posti a disposizione, qualora vi siano rinunce o defezioni.

TARIFFE - Anche per l’anno educativo 2020-2021 l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di equità, gradualità e proporzionalità della contribuzione degli utenti al costo del servizio, applica tariffe personalizzate, modellate sulle singole situazioni. Il sistema tariffario è dunque calcolato in modo 'individualizzato e proporzionale' all’ISEE 2021

INFORMAZIONI - Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri telefonici 075 577 3824, 075 577 3901, 075 577 3880 e 075 577 3929 tutte le mattine dal lunedì al venerdì (dalle ore 10.30 alle ore 13.30) oppure nei pomeriggi di lunedì e mercoledì anche (dalle ore 16.00 alle ore 17.00).

WEBINAIR - Nel frattempo dopodomani (sabato 8 maggio) e sabato 15 maggio sono in programma sulla piattaforma Webex del Comune di Perugia due 'Open days' virtuali, con programmi e orari distinti a seconda delle scuola, per consentire ai genitori di conoscere più da vicino i servizi educativi del Comune. Sabato 8 maggio verranno presentati gli asili nido Arcobaleno, Orsacchiotto, Giostra, Grillo Parlante, Peter Pan, Albero di Tutti e Anatroccolo; il 15 maggio toccerrà agli asili nido Bottega della fantasia, Fantaghirò, 5 Granelli, Il Tiglio 1 e 2, Filastrocca, Pinocchio e Aquilone.

L'ASSESSORE - “È fondamentale dare alle famiglie la possibilità di scegliere l’asilo per i propri figli in maniera consapevole, malgrado le limitazioni dettate dalla situazione pandemica - spiega il vice sindaco e assessore comunale Gianluca Tuteri -. Del resto, la scuola è fondamentale luogo di istruzione ed educazione, che affianca e collabora con la famiglia. In quest’ottica, gli open days virtuali, così come l’investimento che, in questi anni, abbiamo fatto sulla qualità della formazione del personale educativo, sulla qualità dell’alimentazione che proponiamo ai nostri bambini e su quella degli ambienti in cui essi trascorrono parte del loro tempo, sono testimonianza dell’importanza che l’amministrazione comunale dà alla scuola e ai servizi educativi in generale. In questi anni - aggiunge ci siamo impegnati a migliorare sotto ogni aspetto e ci stiamo già adoperando per incrementare il numero dei posti a disposizione nel prossimo futuro, grazie anche alle risorse del Recovery fund.”