Via XIV Settembre. Ancora un venerdì… di penitenza, giornata da iscrivere sul libro nero delle manutenzioni

Via XIV Settembre. Un altro venerdì… di passione. Anche ieri giornata da iscrivere a caratteri nerissimi sul libro delle manutenzioni stradali cittadine. In chiave di disagio.

Fin dalle prime ore del mattino, traffico in tilt. Addirittura la fila cominciava da viale Orazio Antinori, all’Elce. E meno male che hanno scelto di partire il giovedì santo, in concomitanza con la chiusura delle scuole. Altrimenti si sarebbe detto “non ci resta che piangere”.

Fatta una corsia, i lavori di sono svolti sull’altra. Con la solita procedura di decorticazione-ribitumazione.

Il tratto interessato è quello che va dallo Slargo della Pesa fino all’ingresso dell’ex Manicomio di Santa Margherita.

“Proprio un manicomio”, è stato osservato. Perché – dicono in molti – non ci volevano doti profetiche per immaginare cosa sarebbe accaduto in termini di caos, file, musi lunghi e proteste.

C’è chi osserva: “Ma non potevano operare di notte?”. Indubbiamente l’impatto e il disagio sarebbero stati di gran lunga minori. Ma la questione dei costi? Si sarebbe dovuta pagare ai dipendenti la quota notturna che pare non sia una bazzecola.