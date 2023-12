Quaranta anni di cooperazione, bilancio positivo per Polis e nel futuro si punta a garantire stabilità nei servizi

Polis si appresta a celebrare il quarantennale di attività, nel 2024, e chiude l’anno ancora in corso con un bilancio positivo, seppure colpito da inflazione, aumento dei costi, gara al ribasso, garantendo sempre “umanità e professionalità”.

La partita Iva che identifica Polis cooperativa sociale è aperta da 40 anni, provenendo dall’unione di Alss e Lasciaa, già impegnate dagli anni ‘80 nella cooperazione, il 5 dicembre del 1983 e poi come entità unica nel 2008, “pertanto metteremo in campo e saremo impegnati in alcune iniziative da progettare ed organizzare insieme - ha affermato Gianfranco Piombaroli, presidente di Polis - Ci apprestiamo a dare corso al piano triennale 2023/2025 che dovrà garantire anche un recupero di migliore stabilità economico-finanziaria, ci aspettano periodi e situazioni complesse ma sicuramente insieme abbiamo posto basi solide per poter continuare a gestire le sfide che il contesto socioeconomico ci metterà di fronte, con il successo di sempre, pur nei sacrifici di un difficile ed affascinante mestiere”.

Il bilancio preconsuntivo al 30 settembre 2023 chiude con un risultato positivo di 125.482 euro, a differenza della previsione che, alla stessa data, indicava un risultato negativo. I costi sono attestati a 33.448.894 milioni di euro, con ricavi per 33.3232.800 milioni di euro. I costi fissi sono aumentati di circa 160.000 euro, ciò nonostante i minori ammortamenti, in quanto vi è stato un aumento del costo degli interessi di pari valore; inoltre sono aumentati i costi energetici, quelli assicurativi, del carburante. “ Polis è oggi soggetto attivo dell’economia sociale e portatore di benessere per le Comunità, frontiera di sviluppo, occupazione, democrazia economica e sociale, non uno slogan ma fatti concreti che circa 8 milioni di cittadini italiani fruitori dei servizi toccano con mano tutti i giorni - ha ribadito Piombaroli – L’obiettivo nel piano triennale è quello di portare a tempo pieno i contratti parziali e trasformare a tempo indeterminato i rapporti part-time e l’acquisizione di nuovi clienti con l’obiettivo di incremento del fatturato del 5-6%, con marginalità minima allineata ai parametri di budget annuale e comunque non inferiore al 10%”.

Il bilancio consuntivo al 30 settembre si attesta sulla cifra di 33.335.185 milioni di euro, con ricavi per 34.460.667 milioni di euro e un primo margine di 125.482 euro. Polis cooperativa sociale lavora in sei regioni (Umbria con 608 soci lavoratori, Toscana con 161 (da poco incrementata con la fusione con la cooperativa Athena), Abruzzo con 499, Marche 49, Sardegna 186, Puglia 61, per un totale di 1.564 soci). Ai soci lavoratori si aggiungono rapporti con 65 professionisti impiegati in attività sanitarie. Al 30 settembre, inoltre, risultano lavorate ore per 1.439.995 nei settori anziani, disabili, salute mentale, infanzia e minori.

Polis cooperativa sociale, infine, ha analizzato 83 bandi di gara e ha partecipato a 42 gare e affidamenti: 34 in qualità di impresa singola, 4 in qualità di consorziata e 4 in RTI. Polis è risultata aggiudicataria in 37 gare e affidamenti diretti. Tra le 42 procedure partecipate, 35 hanno riguardato contratti per servizi in gestione e 7 contratti non in gestione.

All’assemblea hanno partecipato Carlo Di Somma, presidente di Confcooperative Umbria, e Andrea Bernardoni di LegaCoopSociali Umbria.