Todi, riattivato l'impianto di risalita da Porta Orvietana e confermato l'abbonamento a 22 euro per il parcheggio

È tornato in funzione il sistema di risalita meccanizzata dal parcheggio di Porta Orvietana, con il servizio attivo tutti i giorni, fino alle ore 24.00. L'impianto è tornato a funzionare dopo i lavori di adeguamento alle normative imposte dal Ministero dei trasporti, che hanno visto la sostituzione di alcune delle parti fondamentali.

Nella sala macchine è stato installato un nuovo motore, dotato di una ulteriore sicurezza (prevista nei nuovi impianti) che consente di frenare la cabina anche nella corsa in salita, in caso di anomalie registrate dai sensori delle sicurezze. Contestualmente sono state sostituite le sei funi di trazione dell’ascensore. Si è poi provveduto a sostituire i rulli guidafuni usurati, con altri realizzati in materiale più resistente e durevole rispetto ai precedenti, in maniera da limitare i tempi di fermo per le manutenzioni ordinarie.

Prima della riattivazione è stato necessario, vista la natura dell'intervento, il collaudo da parte del responsabile di esercizio, l’ingegnere Paolo Tattoli, che ha espresso parere favorevole alla riapertura, comunicandolo all’Ustif, che invierà comunque un tecnico del Ministero dei trasporti per una ulteriore verifica programmata per il 4 novembre.

Il parcheggio continuerà, per tutto il periodo dei lavori presso l'area della Consolazione, ad essere capolinea della navetta elettrica E, con stazione di fermata in via Menecali e capolinea in piazza Jacopone, in centro storico. Anche questo servizio, al pari di quello dell'ascensore, sono gratuiti.

"Con questo intervento e provvedimenti - sottolinea l'assessore comunale Elena Baglioni - confidiamo di aver dato una risposta ad alcuni dei problemi di mobilità e sosta, prevedendo anche l'estensione delle agevolazioni per gli abbonamenti a 22 euro il mese presso il parcheggio di Porta Orvietana".