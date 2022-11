ARTICOLO DI SERVIZIO Umbra Acque, lavori in città il 24 novembre: Monteluce, Piccione e Fratticiola

Continua l'opera di manutenzione delle rete idrica del capoluogo umbro da parte di UmbraAcque: il 24 novembre 2022 dalle 8 alle 17 verrà interrotto il servizio nelle seguenti aree: Comune di Perugia Vocabolo Castellaccio di Piccione, Comune di Perugia frazione di Fratticiola Selvatica. A rischio Monteluce dalle ore 21 di mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 06 di giovedì 24 novembre 2022 dove potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione nelle seguenti vie/zone: Str. Eugubina (da zona Monteluce a via del Maestrale), Via Enrico dal Pozzo, Via del Giochetto, la strada Montevile di Casaglia.

"Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe esser caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.



In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente": hanno ribadito da Umbra Acque agli utenti.