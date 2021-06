Blitz a Umbertide per Vittorio Sgarbi: "Tornerò a visitare questa città così importante"

Blitz in Umbria per Vittorio Sgarbi. Il famoso critico d'arte, che è anche deputato della Repubblica e sindaco della cittadina laziale di Sutri, ha infatti compiuto oggi (lunedì 28 giugno) una visita a sorpresa a Umbertide, dove è stato accolto dal sindaco Luca Carizia, dall'assessore alla Cultura Sara Pierucci e dal consigliere comunale Ettore Spatoloni. Come prima tappa Sgarbi, come da suo stesso desiderio, ha vistato le Ceramiche Rometti fondate da Settimio e Aspromonte Rometti nel 1927, dove l'attuale proprietario Massimo Monini ha mostrato il prezioso lavoro che viene svolto nella celebre manifattura ceramica umbertidese, una delle più prestigiose eccellenze del territorio che ha vantato e vanta collaborazioni con importanti artisti internazionali.

A seguire il professore si è intrattenuto all'interno del Museo Rometti che è ospitato all'interno della Fabbrica Moderna e conserva oltre 200 opere, dalle prime realizzazioni alle collezioni attuali, create all'interno della manifattura. Uno spazio è dedicato al Premio Rometti, creato nel 2013 da Massimo Monini per offrire ogni anno opportunità a nuovi talenti e assicurare all’azienda quel carico di novità di cui si è sempre nutrita. Erano presenti inoltre l'architetto Maurizio Pucci, memoria storica delle Ceramiche Rometti, Dino Finocchi (già proprietario della manifattura per circa 40 anni, dal 1972 fino all'inizio degli anni 2010), Paolo Distrutti e Teresa De Santis, due dei più insigni collezionisti e conoscitori delle Rometti, il responsabile del Settore Cultura del Comune di Umbertide, Gabriele Violini, Matteo Cesarini dell'associazione Effetto Cinema e il curatore del museo, David Menghini.

Infine, l'onorevole Sgarbi ha visitato il Castello di Civitella Ranieri, dove è stato accolto dalla direttrice esecutiva Dana Prescott e dal residency director, Diego Mencaroni. “L'attenzione per la cultura caratterizzano questa amministrazione - ha detto il critico d'arte -. Quella di oggi è stata una giornata utile. Tornerò a visitare questa città così importante”. Felice per la visita anche il sindaco Carizia: "Quella dell'onorevole Sgarbi - ha affermato il primo cittadino umbertidese - è stata una sorpresa molto piacevole. È stato un onore accompagnarlo in questo percorso alla scoperta di alcune delle eccellenze artistiche e culturali del nostro territorio”.