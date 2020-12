Riscoprire la storia cittadina e aiutare i bisognosi con il libro-strenna su Santa Petronilla

Una chiesa dalle radici antiche, nominata in un privilegio papale di Alessandro III nel 1169, ricostruita dai fedeli a metà del XVI secolo dopo il suo crollo; fedeli a lungo in contrasto con le autorità ecclesiastiche per il riconoscimento della parrocchia, con un suo sacerdote e i libri dei vivi e dei morti, testimonianza della storia comunitaria.

“La chiesa di Santa Petronilla” di Fedora Boco, già bibliotecaria dell’Accademia di belle arti di Perugia e studiosa locale, ricostruisce, primo volume in tal senso, la storia di questa chiesetta di periferia, a metà strada tra la grande comunità di Monteluce e quella di Ponte Valleceppi e Ponte Felcino.

“Un sapiente lavoro di ricerca e di scrittura che accoglie la vicenda della comunità cristiana di Santa Petronilla, a Perugia (inclusa la giovane martire eponima) nella sua pienezza storica e spirituale, lasciando fluire i palpiti delle generazioni che hanno amato, sofferto, cercato Dio in questo luogo di pace e bellezza paesaggistica” scrive il cardinale Gualtiero Bassetti nell’introduzione (nel volume edito da Fabrizio Fabbri editore c’è anche la premessa di don Nicola Allevi).

“La curiosità è stata la molla che mi ha spinto ad indagare – racconta l’autrice - Ogni volta che entravo in chiesa, una costruzione moderna, quasi insignificante, guardavo questo quadro e mi chiedevo cosa ci facesse un dipinto del ‘600 in chiesa di periferia”.

Così oltre alla curiosità, da studiosa e appassionata d’arte, di capire chi fossero i personaggi raffigurati nel dipinto con santa Petronilla e chi fosse l’autore, la ricerca si è allargata alla chiesa, alla sua storia, alle vicende della comunità di fedeli che ha voluto conservare, fortemente, la parrocchia e la chiesa, intesa come edificio di culto.

“Non c’era alcuna pubblicazione. Dopo aver consultato i volumi di storia locale e le guide – prosegue Boco – mi sono dedicata alla ricerca in archivio, ma anche in questo caso emergevano scarse notizie e frammentarie, spesso con buchi di secoli tra una citazione e la successiva. Così dopo un anno di intensa ricerca, a volte infruttuosa, qualcosa è emerso e ho desiderato farne una pubblicazione, la prima sulla chiesa di periferia sconosciuta a tanti, anche ai perugini”.

Senza intenzione si è arrivati a ridosso del Natale e l’autrice ha pensato che questo volume, messo in vendita, potesse servire a qualcosa di utile, materiale. Non per niente all’interno vi è una dedica: “ A tutti coloro che, consapevoli di aver ricevuto un dono, si fanno dono per gli altri”.

“Ho deciso di vendere il libro e destinare gli introiti alla Caritas diocesana, nello specifico al progetto ‘Adotta un affitto’ – dice ancora l’autrice - La gente ha risposto con generosità, ho venduto 200 copie in pochi giorni e adesso il libro è esaurito. Nei prossimi giorni faremo il bonifico alla Caritas, oltre a valutare se fare altre copie (le spese dell’operazione sono state sostenute dall’autrice e nulla è stato rimborsato, ndr)”.