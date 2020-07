Beni culturali tra furti, falsi e tutela, al Rotary club Perugia con il comandante dei Carabinieri del Nucleo Tpc dell'Umbria

Una conviviale del Roatary club Perugia, alla Posta dei Donini, per parlare di arte rubata e ritrovata.

Relatore e ospite della serata il tenente colonnello Guido Barbieri, comandante del Nucleo tutela patrimonio culturale dell’Umbria dell'Arma dei Carabinieri.

L'ufficiale ha definito il concetto di bene culturale, come si tutelano i beni culturali e come si investiga nel campo dell’arte tra furti e falsi in circolazione; ma anche quali sono le opere più importanti che sono state rubate e quali quelle ritrovate nel corso del tempo dai Carabinieri.

Fra le opere più importanti tornate a casa una Madonna del Pinturicchio, rubata negli anni Novanta dall'abitazione di un collezionista perugino, è stata individuata dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia nel catalogo di una nota casa d’aste londinese e recuperata. Una volta rientrata in Italia e prima di tornare in possesso del proprietario, l’opera è stata esposta alla Galleria nazionale dell'Umbria. Fra le opere di sospetta falsità tolte dal mercato spiccano vari dipinti attribuiti a Modigliani sui quali è in corso un’indagine della Procura di Spoleto. Secondo gli investigatori proprio a Spoleto sarebbe avvenuta la falsificazione di opere d’arte con la partecipazione di tre persone, attualmente indagate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una conviviale di grande interesse con molti soci ed ospiti intervenuti. Nella foto il professor Jacopo Caucci Von Saucken, Massimiliano "MaMo" Donnari, il tenente colonnello Guido Barbieri e il presidente del Rotary Club Perugia il professor Simone Francesco Cociani.

Gallery