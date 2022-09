INVIATO CITTADINO Liberi di educare. Come ti recupero il disagio psichico con esercizi d’arte confezionati su misura

Liberi di educare. Come ti recupero il disagio psichico con esercizi d’arte confezionati… su misura.

Arteterapia all’insegna della sinergia tra Regione, Comuni di Deruta Torgiano, il suo MAAC e il Parco delle Sculture brufano. Della partita anche l’associazione la Strada del vino e del cantico, la cooperativa Polis, il Freemocco di Deruta. Per un’iniziativa in grado di coniugare arte e manualità, benessere e socialità, in un progetto di rango che salda, in felice sintesi, etica ed estetica.

Martedì 27 settembre avrà luogo il secondo appuntamento di “Nel segno dell’arte”, rivolto a un gruppo di giovani, affetti da problematiche psichiche. Il percorso riabilitativo li porta alla scoperta delle sculture presenti nel piccolo borgo umbro.

Da lì muove la realizzazione di un video documentale che darà conto di sensazioni e sentimenti accumulati nel corso del sopralluogo. Il materiale costituirà uno strumento permanente al servizio di altre categorie fragili.

Da questo lavoro, inserito nei sei laboratori di arteterapia, scaturiranno video-guide con linguaggio dei segni, alcune delle quali rimarranno stabili nei musei di Torgiano e nel Parco delle sculture di Brufa.

Altro tesoretto sarà costituito da ben quattro pubblicazioni in cui raccontare l’arte fruibile a tutti. Può apparire forse esagerato il detto “L’Arte ci salverà”. Ma è innegabile che un’azione mirata, interventi ad hoc e modalità operative acconce possono ridurre il gap tra persone diversamente dotate.

Un felice esempio di uso virtuoso dell’utilizzo di contributi regionali.

Indicazioni di servizio: Evento in orario 15:00-17:00; contatti: info@freemocco.com –3491339086.