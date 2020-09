Linee e colori, l'arte di Giancarlo Biagini e la raffigurazione della "sua" Todi

Linea e colore. L’una definisce l’altro e viceversa. La pittura di Giancarlo Biagini si fonda su due elementi inscindibili e su una lunga tradizione paesaggistica che ha in Pietro Vannucci, detto il Perugino, il maestro insuperato, passando per l’elaborazione delle forme di Gerardo Dottori e Piero Dorazio.

È lo stesso Biagini che descrive la sua arte parlando di linea e colore: “Prendere una tela e dei pennelli per me non è lavoro, ma gioia e festa di colore”, dove il tono e la tessitura diventano tratto essenziale della sua arte pittorica, tra ombre e sfumature che vanno a comporre i paesaggi umbri.

L’artista ricorda anche che “dipingendo non dimentico ciò che mi circonda, anzi, lo trovo utile per immaginare cose e spazi diversi”. E lo spazio, aeropittorico, dematerializzato, è quanto rende immediatamente riconoscibile l’opera di Biagini. Modulazione del colore, quindi, steso per sfumature sovrapposte che, in un crescendo orchestrale, compongono città espresse solo come forma, dove la presenza dell’uomo si intuisce.

Altra costante della pittura di Biagini è il paesaggio tuderte, per un’immersione nella realtà della campagna umbra e nella storia, attraverso un tratto che, nel passare del tempo, si è stilizzato in un insieme di linee e forme, impregnate di colore.

Da “Tramonto sul Bramante” a “Cattedrale di ghiaccio” o “La città moderna” sono sempre le linee e i colori a dominare la scena. Colore che forma le linee, ma anche linee che contengono il colore, in una continua ricerca di dare forma allo spazio per andare a comporre un profilo conosciuto e amato, familiare: Todi. Che sia “Todi controsole” oppure “Luci all’imbrunire”, fino al profilo nel legno di “Verticale”, per una città che sale, in stile futurista e aeropittorico.