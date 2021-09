Prosegue, al Castello Ruffo di Scilla, la spettacolare mostra di Silvio Vigliaturo, artista amico della Vetusta. Ne abbiamo parlato in altra occasione, come di una personalità di livello ( Silvio Vigliaturo, artista calabrese molto legato a Perugia, propone il suo Viglia-Tour ).

Impossibile dimenticare il sodalizio col poeta calabrese, perugino d’adozione, Francesco Curto. Con lui ha collaborato, offrendo un raro esempio di sinergia tra il messaggio poetico in parole e quello declinato nel linguaggio dell’arte e nelle forme di uno straordinario lirismo. Per lui, Silvio Vigliaturo ha realizzato le copertine delle raccolte “Io l’ho fermato il tempo” e “Gravidanze del cuore”, vincitore del premio nazionale Gens Vibia. Oltre a tante tavole in infratesto per numerose altre pubblicazioni.

Vigliaturo, in pittura e scultura, raccoglie e riduce ad unità brandelli di umanità e storie di paesaggio. Con una sensibilità e una padronanza espressiva di inusitata efficacia. Un artista veramente impareggiabile e accreditato da mostre nel globo terraqueo.

Anche stavolta Vigliaturo non cessa di stupire.

In una location spettacolare, è stata collocata la sua ultima produzione di artista innamorato del Mediterraneo e dei suoi miti.

Si chiama infatti “Mediterraneo” l’esposizione (prorogata fino al 30 settembre) sulla scia di un grande successo di pubblico e di critica.

Dunque, i numerosi turisti ancora in zona potranno continuare ad ammirare le splendide opere del Maestro del vetro, presso il Castello Ruffo di Scilla.

La Mostra è curata da Anselmo Villata, Art Director Giuseppe Cotroneo. Con il patrocinio del Comune di Scilla, in collaborazione con I.N.A.C. - Istituto Nazionale d'Arte Contemporanea, l'associazione culturale FUORI POSTO, il museo MACA, L'università Paul Valéry e Verso l'Arte.

Ecco il link esplicativo. (155) MEDITERRANEO - Silvio Vigliaturo in mostra al Castello Ruffo di Scilla - YouTube .