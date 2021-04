Al concorso “Romeo Gallenga Stuart” vince il Caronte di Giosuè Vendepane, studente dell’Accademia di Belle Arti

Le opere prodotte hanno consistito in dipinti, disegni, sculture, fotografie, grafiche, creazioni polimateriche

Al concorso d’arte “Romeo Gallenga Stuart” vince il Caronte di Giosuè Vendepane, studente dell’Accademia di Belle Arti. Opera scultorea polimaterica con carta pesta e filo spinato.

All’opera di sicuro interesse assegnata la palma del concorso che ha visto convergere, in forze e volontà, il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (direttrice Maria Angela Turchetti), la Galleria nazionale dell’Umbria, il Comune di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia (professor Carlo Pulsoni), l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, la Società bibliografica toscana, il Rotary International Fellowship of old books e il Rotary Club Perugia.

L’opera di Vendepane, oltre agli indubbi meriti artistici, ha avuto il pregio di richiamarsi esattamente al personaggio dantesco fra i più noti e “demoniaci”.

Non meno interessanti i lavori degli altri selezionati. Che rispondono ai nomi di Anna Molignoni (Liceo Artistico Bernardino di Betto) con “Gorgone Medusa”, Chuan Li (Università per Stranieri di Perugia) con “Ruota della fortuna”, Ziyan Wang (Università per Stranieri di Perugia) con “Grifone”, Micaela Rossetti (Istituto Italiano Design) con “Minotauro”, Concetta Valerio (Istituto Italiano Design) con “Eracle”, Elena Frittelli (Università degli Studi di Perugia) con “Sfinge”, Yoneko Sirchio (Università degli Studi di Perugia) con “Arpie”.

La giuria ha inoltre ritenuto meritevoli di esposizione le opere di Wanyu Yao, Irene Iorno, Jie Luo, Riccardo Spaccia, Giovanna Bendia.

Le opere prodotte hanno consistito in dipinti, disegni, sculture, fotografie, grafiche, creazioni polimateriche. Ai vincitori, un buono libri del valore di euro 150 e la soddisfazione di esporre i propri lavori al Manu. A far capo da venerdì 14 maggio.