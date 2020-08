L'arte contro il degrado, a Perugia "Cantieri Creativi" nei parchi della città

L’arte come strumento di lotta al fenomeno del degrado urbano delle città. Sarà un agosto all’insegna dell’arte, quello promosso dall’iniziativa “Cantieri Creativi” che farà tappa venerdì 14 agosto nell’area verde Armando Diaz, dalle 18 in poi. Inizierà con una performance di live painting, per poi approdare nuovamente il 21 agosto per una esibizione musicale con un duo di flauti traverso. Venerdì 28 agosto, sempre nell’area verde Armando Diaz di Perugia, è in programma l’appuntamento con il laboratorio filosofico "Evoluzione della città modelli urbanistici a confronto"

Promossa all’interno del progetto Regeneration Center per contrastare il degrado urbano, l’iniziativa vuole presentare ai cittadini forma di arte autonoma con lo scopo di sperimentare forme di partecipazione attiva e coinvolgimento diretto della cittadinanza.

E così dal 14 agosto (e per le prossime giornate del 21 e 28) l’area verde di via Armando Diaz si trasformerà in uno spazio versatile e gratuito pronto ad accogliere degli artisti che si esibiranno con le loro performance.

Lo spazio materiale verrà perimetrato con birilli e nastro da cantiere (giallo-nero). Per i mesi di agosto e settembre sarà allestito presso la già citata area verde di Via Diaz, in seguito saranno individuati altri luoghi. Per i primi appuntamenti sono stati già contattati degli artisti (live painting, reading e performance musicale).