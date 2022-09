UAU - L’arte di essere bambini: quando il museo diventa un'esperienza da vivere per i più piccoli

Scrivi Umbria, leggi arte e meraviglia. Per questo motivo l’azienda umbra Archi’s Comunicazione in collaborazione con le tre realtà museali Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco, il Complesso museale di San Francesco di Montefalco e l’anfiteatro dell’artista Beverly Pepper a Panicale, hanno dato vita al progetto “UAU – L’arte di essere bambini”, che vuole trasformare in gioco un’esperienza formativa al museo pensata appositamente per i più piccoli

Il museo come qualcosa di positivo ed emozionante, un nome semplice da ricordare e riconoscere. Visitare lo spazio culturale, conoscere dal vivo le opere e giocare con oggetti semplici ma innovativi diventa il modo più divertente per lasciare impresso un bel ricordo. Il brand è stato progettato e realizzato da Archi’s Comunicazione e co-finanziato dalla Regione Umbria e le tre realtà museali aderenti sono diverse per tipologia e per appartenenza territoriale e culturale, così da affrontare più tematiche dall’arte alle tradizioni, e stimolare la curiosità alla visita reciproca.

Arte, cultura, design, innovazione e tradizione, UAU è il risultato della combinazione di questi elementi: un merchandising esperienziale, innovativo ed ecosostenibile personalizzato per ogni realtà museale. Per questa prima edizione il curatore e storico dell’arte Marcello Smarrelli, consulente artistico del progetto, ha invitato l’artista Lucamaleonte ad intervenire sugli oggetti prodotti da UAU. Figura preminente e internazionalmente riconosciuta nell’ambito della street art e degli interventi di urban art, caratterizzati da un’estetica di grande impatto visivo anche grazie ad un impiego molto originale dello stencil, l’artista Lucamaleonte è da sempre interessato alla studio della storia dell’arte. Per UAU ha tratto ispirazione dall’identità territoriale dell’Umbria e dalle opere delle sue collezioni, per personalizzare con il suo inconfondibile stile gli oggetti di merchandising.

I prossime eventi culturali pensati "in piccolo"

Oltre ad oggetti di design da museo, UAU darà vita anche a un calendario di eventi pensati "in piccolo", ovvero a misura di bambini e per le famiglie presso le tre realtà museali coinvolte: il 2 ottobre a Sant’Anatolia di Narco, il 7 ottobre a Panicale e il 9 ottobre a Montefalco.

Gli eventi prevedono visite al museo, laboratori ricreativi ed educativi, performance artistiche con proiezioni emozionali. Questi eventi avranno il duplice ruolo di disseminare i risultati del progetto e di avvicinare le famiglie alla cultura e all’arte umbra, valorizzando ulteriormente questo patrimonio.

“UAU - L’arte di essere bambini” assume il doppio ruolo di promuovere sia il merchandising museale sia il territorio regionale sotto un punto di vista nuovo e divertente, mettendo le future generazioni al centro e collegando ulteriormente la storia al mondo moderno e alle nuove tecnologie.