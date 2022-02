Sicurezza, una telecamera per tutelare la Fonte Lomellina restaurata con l'Art Bonus

Una telecamera per sorvegliare la Fonte Lomellina e l'area di via Marzia. La fontana artistica recentemente restaurata con l'Art Bonus da parte della famiglia Modena di Perugia, sarà protetta da una nuova telecamera di sicurezza installata sulle mura della parte finale della torre di Sant'Ercolano.

La famiglia Modena, mecenate Art Bonus Perugia della Fonte Lomellina inaugurata dopo il restauro nel 2018, dopo aver finanziato l’intervento per 25mila euro ha proposto al Comune di Perugia l’installazione di una telecamera per poter permettere alle forze dell’ordine il monitoraggio costante di questo monumento restituito alla città e per la sicurezza del tratto della via Marzia.

I lavori previsti sono stati realizzati e completati, in forza della sottoscrizione di un “Patto di Collaborazione” tra la famiglia Modena e il Comune di Perugia.

La parte privata si è fatta carico della spesa di 2.800 euro per la fornitura e posa in opera dei cavi e della telecamera, che riprende la fontana e il tratto di strada fino a Porta Marzia.

Il Comune invece ha realizzato i lavori per l’adeguamento dei quadri elettrici e degli apparati elettronici necessari la connessione con le centrali operative preposte al controllo della sicurezza cittadina, oltre ad alcune opere civili per la posa dei cavidotti di collegamento, per un importo complessivo di circa 3.600 euro.

È stato anche posizionato un cestino dei rifiuti in via Marzia, a valle della fontana, per evitare che cittadini o i turisti gettino rifiuti vicino al monumento.