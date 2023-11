PERUGINITA' Sarà salvato l'affresco "Madonna con Bambino e le sante Lucia e Caterina" del castello d'Arno

Raccolta fondi chiusa per l’affresco di Castel D’Arno piccolo borgo fortificato già dal 1059, sorto nell’area dell’antica città umbro etrusco-romana di Arna tra il V e il IV secolo a.C.. Il castello ha mantenuto nel tempo la sua funzione di avamposto strategico a controllo della sottostante strada Salara Fabrianese, che congiungeva Gualdo Tadino ad Ancona. Nel 1461 vi si fermò a riposare papa Pio II, febbricitante, mentre si recava ad Ancona, con il suo seguito e la sua scorta armata.

Sulla controfacciata della porta d’ingresso del castello sono i resti di un affresco raffigurante una Madonna con Bambino e le sante Lucia e Caterina d’Alessandria, forse attribuibile al pittore perugino Giovanni Battista Caporali (1476 - 1560). Dalla parte più alta del castello, si gode un gradevole panorama sulla valle del Chiascio e in lontananza sui monti Martani.

Grazie alla donazione di Antonello Palmerini con la sua azienda Oleodinoamica e Autoricambi Srl, per 12 mila, l’affresco, esposto agli agenti atmosferici, e che ha subito e subisce le esfoliazioni nonché le alterazioni cromatiche su tutta l’area affrescata, potrà essere restaurato. La superficie pittorica si presenta molto lacunosa, con ampie zone di caduta sia di strati preparatori con le pietre della muratura a vista. Antonello Palmerini, Presidente anche della Associazione Pro Ponte, è uno dei mecenati più attivi della città di Perugia, dopo la Fondazione Brunello Cucinelli. Si devono a lui il restauro della Fonte di San Francesco, vincitrice del concorso nazionale

Il sindaco Andrea Romizi e l’Assessore con delega all’art bonus Otello Numerini, come tutto lo staff Art Bonus Perugia hanno ringrazianoto Palmerini "per la sua attenzione e sensibilità alla nostra città e per aver creduto fino ad oggi nel progetto Art Bonus Perugia".