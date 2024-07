Perugia, altri tesori della città salvati con l'Art Bonus

Due piccoli tesori di Perugia salvati grazie all'Art Bonus. Il Comune dà notizia che "la lapide dedicata ai Caduti della Grande Guerra 1915/18, ubicata nel muro absidale della chiesa parrocchiale di San Martino dei Colli dal 14 settembre 1919, verrà restaurata grazie alla donazione della Pro loco di San Martino dei Colli". E ancora. Grazie alla donazione della famiglia De Micheli è stata chiusa la raccolta fondi per il restauro dell’edicola votiva di Prepo.

La lapide ai Caduti della Grande Guerra

Al momento la lapide, realizzata con marmo bianco e ferro, presenta delle alterazioni cromatiche e degli annerimenti causati dal pulviscolo atmosferico, il materiale ferroso dei quattro perni che fissano la lapide si trova in un forte stato ossidativo e le incisioni, anch’esse in ferro, tendono a cadere per via della poca coesione con il materiale lapideo sottostante.

Sono previsti, a cura della restauratrice Martina Fagioli, interventi di restauro che mirano alla pulizia della lapide con acqua nebulizzata e verrà applicata una soluzione biocida al fine di estinguere le impurità presenti sulla lapide.

L'edicola votiva di Prepo

L’edicola ospita l’affresco raffigurante “La Madonna con Bambino e San Giovannino” del pittore perugino Annibale Brugnoli, datato 1861-1862. Come riportato nel Giornale di Sicilia del 1-2 ottobre 1891 “si tratta di una madonnina che stringe a sé il bambino Gesù, mentre un piccolo San Giovanni, seduto a’ suoi piedi, leva il visetto a guardarla. È un quadretto semplice, che fa subito pensare all’arte. Le linee hanno delle morbidezze insolite; le figurine sono corrette, espressive”.

Attualmente la lapide si presenta in gravi condizioni a causa della caduta dell’intonaco e con le superfici di facciata annerite per il biossido di carbonio causa il passaggio degli autoveicoli lungo la strada mentre l'affresco è esposto agli agenti atmosferici con gravi esfoliazioni e alterazioni cromatiche su tutta l’area affrescata.