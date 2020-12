Art Bonus, "Il divin pittore e la scuola", in gara anche il progetto della Galleria Nazionale

C’è anche la Galleria nazionale dell’Umbria nei progetti in gara per l’Art Bonus, candidati per l’anno 2020. Il concorso “Progetto Art Bonus dell’anno” premierà il progetto finanziato attraverso l’Art Bonus più votato tra quelli selezionati sulla piattaforma www.concorsoartbonus.it

“Se dovessimo riassumere il progetto Il divin pittore e la sua scuola non potremmo utilizzare parole migliori. Abbiamo restaurato alcune opere, prendendoci cura non solo del loro stato di conservazione e del loro valore artistico, ma anche della storia e della memoria, delle quali sono testimonianza e che da secoli si tramandano di generazione in generazione” – scrive in una nota la Galleria Nazionale – “Abbiamo restaurato queste opere perché qualcuno si è preso a cuore la nostra idea: gli imprenditori mecenati di Confindustria Umbria, Sezione di Perugia, che tramite Art Bonus, hanno sposato la nostra causa e loro stessi, quindi, si sono assunti la responsabilità di “curatori”.

Questa cura è stata premiata dalla menzione speciale al Premio Cultura+Impresa.

C’è tempo fino al 6 gennaio 2021.