Art Bonus, altri due tesori di Perugia da restaurare

Altri due tesori di Perugia da restaurare. Il Comune di Perugia annuncia che "è stato aggiornato l’elenco dei beni a cui destinare le erogazioni liberali del progetto Art Bonus". La giunta comunale, con delibera adottata nella seduta di oggi, 9 marzo, su proposta dell’assessore Otello Numerini, ha individuato "due nuovi interventi di restauro su immobili di proprietà comunale che per quest’anno saranno oggetto del progetto".

Inseriti nell'elenco dell'Art Bonus "i 12 protomi animali in bronzo della Fontana Maggiore". Come spiega Palazzo dei Priori "sarà anzitutto restaurata quella che l’anno scorso si è distaccata dalla parete lapidea della vera superiore (costo 9.900 euro). Un secondo stralcio (costo 21.900 euro) riguarderà le altre 11 protomi, interessate anch’esse da problemi di statica e fenomeni corrosivi del bronzo, al fine di evitare ulteriori distacchi".

Previsto anche "il restauro di uno dei cinque portoni in legno che danno accesso ai locali interrati sottostanti ai giardini Carducci e che si affacciano su viale Indipendenza".

Il Comune di Perugia evidenzia che "questi manufatti risalgono al periodo tra il 1867 e il 1873, quando furono realizzati i locali in occasione dell’apertura di via Indipendenza come nuova strada di accesso alla città. I cinque portoni hanno analoghe caratteristiche e presentano una lunetta vetrata nella parte sommitale decorata da una ghiera a ventaglio in ferro battuto. Il portone da restaurare (costo 6.750 euro) si presenta molto deteriorato, con pannellature fortemente degradate, struttura portante molto allentata (in alcune parti completamente distaccata). L’anta destra del portone è mancante di alcune parti delle pannellature".

Fino al 20 marzo, conclude Palazzo dei Priori, "è possibile sostenere la candidatura della Peschiera presso la Bibilioteca San Matteo degli Armeni di Perugia al concorso nazionale Progetto Art Bonus dell’anno (link per votare). Domani, giovedì 9 marzo, inoltre, inizia il rimontaggio delle tre vetrate storiche di Palazzo dei Priori finanziate dal notaio Briganti".