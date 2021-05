Art Bonus, il regalo di Acacia Group a Perugia: finanziato il restauro del monumento ai caduti di Castel del Piano

Il monumento ai Caduti di Castel del Piano della prima e seconda guerra mondiale risalente agli anni ’50, bene Art Bonus Perugia inserito nel 2019, è stato finanziato dall’azienda Acacia Group con una donazione di 3.900 euro e 100 euro dalla mecenate Nuvoletta Giugliarelli Mordivoglia.

Il monumento antistante la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta, spiega il Comune di Perugia, "è costituito da un obelisco in travertino poggiato su una base triangolare a doppio livello. Nella parte superiore del monumento è possibile notare un fregio raffigurante corone d'alloro in bronzo con al centro spade incrociate con elmetto da soldato della prima guerra mondiale, al di sotto del quale si leggono i nomi dei Caduti".

Francesco Pace, Ceo & Fouder di Acacia Group in un incontro con il team Art bonus Perugia, con Simona Cortona, Stefano Barcaccia e con la delegata per l’Art Bonus, la consigliera comunale Fotini Giustozzi, ha dichiarato: "Fanne parte significa restituire il bello alla nostra comunità. Con Acacia Group abbiamo voluto offrire un gesto gentile verso la nostra città e abbiamo scelto il monumento ai Caduti di Castel del Piano perché viviamo proprio qui. Un forte sentimento ci lega a questa città, una sorta di quasi amore. Per me è stato un colpo di fulmine datato 1998, quando scelsi Perugia come città universitaria. I miei tre figli sono nati, vivono e crescono a Castel Del Piano e mi sembrava giusto dare anche a loro un segno di rispetto verso la loro città".

Con la donazione di Acacia Group il numero dei mecenati ha raggiunto la cifra di 505 donatori per un importo complessivo di un milione e 977 mila euro.

Intanto continuano i sopralluoghi nelle vicinanze di Castel del Piano, tra Pilonico Paterno e Bagnaia, di Barcaccia e del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Riccardo Mencaglia, per individuare nuovi beni da inserire nel progetto Art bonus Perugia.