Rinascita di un tesoro: il manoscritto di Cipriano Piccolpasso rivive con Art Bonus

Il manoscritto “Il primo libro delle piante et ritratti delle città e terre dell’Umbria” di Cipriano Piccolpasso, datato 1579, è stato restaurato grazie al progetto Art Bonus Perugia, con una donazione di € 2757,00 dal Lions Club Perugia Zona 9B. Questo prezioso documento, custodito presso la Biblioteca Augusta di Perugia, è uno dei tre esemplari esistenti, gli altri sono conservati nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e nella Biblioteca Apostolica Vaticana.

Il restauratore Stefano Mastriforti ha spiegato che il manoscritto, in buono stato di conservazione, ha beneficiato di interventi conservativi per mantenere intatta la sua qualità. Negli anni '30 del Novecento, velature di seta sono state applicate per preservare le pagine, che hanno mantenuto la loro integrità grazie a materiali di origine vegetale. Il restauro ha incluso pulitura a secco, trattamenti umidi, lavaggi, riparazioni delle lacune, e rilegatura con una camicia in cartone microonda acid free, inserita in una scatola protettiva.

Dal Comune di Perugia un ringraziamento va a tutti i club Lions di Perugia per il loro continuo supporto nella conservazione dei beni storici della città. Il Presidente Lions Club Perugia Zona 9B, Antonio Cipiciani, ha organizzato un incontro pubblico per mostrare il restauro, e il manoscritto sarà esposto alla Biblioteca Augusta una volta completate le nuove sale espositive. È inoltre disponibile in alta definizione sul sito del Ministero della Cultura.

Un video del restauro è disponibile su YouTube: Terminato il restauro del manoscritto di Cipriano Picolpasso grazie all'Art Bonus