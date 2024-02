In viaggio contro l’autonomia differenziata: arriva in Umbria la carovana dei diritti della Flc Cgil

La “Carovana dei diritti” organizzata dalla Flc Cgil, Federazione dei lavoratori della conoscenza, per combattere il disegno di legge riguardo l’autonomia differenziata voluto dal Governo, arriva in Umbria giovedì 22 febbraio diramandosi nei giorni seguenti in tutte le città del cuore verde d’Italia.

“Stesso paese, stessi diritti” è il titolo della campagna, partita da Roma il 16 novembre scorso e che sta girando tutto il paese, per ribadire che l’istruzione, diritto garantito dalla Carta Costituzionale, deve essere una su tutto il territorio nazionale.

La carovana arriverà in Umbria dalle Marche e raggiungerà Assisi dove sarà accolta dalla segretaria generale della Flc Cgil dell’Umbria, Moira Rosi, accompagnata per l’occasione da un testimonial molto speciale, l’onorevole Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale Don Milani.

L’incontro perugino si svolgerà il 24 febbraio alle 10.30 al Cinema Zenith, dove interverrà il segretario confederale della Cgil nazionale Cristian Ferrari.

La prima tappa dell’incontro si svolgerà però nella città della pace, il 22 febbraio alle 10.30 e toccherà in seguito Foligno, Città di Castello, Gubbio, Perugia, Orvieto, Acquasparta e Terni.



Programma della carovana in Umbria:

22 febbraio – ore 10:30 ASSISI

Basilica di San Francesco

La conoscenza comincia dalla Pace – la carovana incontra...

Rosy Bindi, Presidente Comitato nazionale "Don Milani"

Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento

Stefania Proietti, Sindaca di Assisi

Maria Rita Paggio, Segretaria Generale CGIL Umbria

22 febbraio – ore 13 FOLIGNO

Largo Plateatico

Una Unica Unita – la carovana incontra…

Studenti – Insegnanti ‐ Famiglie

23 febbraio – ore 10 CITTÀ DI CASTELLO

P.zza Gabriotti 1

Dimensionamento scolastico – la carovana incontra...

il Sindaco, Luca Secondi

l’Assessore, Letizia Guerra

23 febbraio – ore 15 GUBBIO

IIS Cassata, Via del Bottagnone

Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) e Sicurezza ‐ la carovana incontra...

il Dirigente scolastico IIS Cassata Gattapone,

Prof. Davide Nadery

il sindaco, Filippo Mario Stirati

Insegnanti e Famiglie

24 febbraio – ore 10:30 PERUGIA

Cinema Zenith Via Benedetto Bonfigli, 5

“LA CAROVANA DELLA CONOSCENZA IN UMBRIA”

Convegno

Introduce: Graziamaria Pistorino Segreteria FLC CGIL Nazionale

Intervengono:

• Prof.ssa Stefania Stefanelli

Rischi e opportunità dell’intelligenza artificiale nella scuola e nel mondo del lavoro

• Prof. Mario Tosti

Storia e memoria della scuola, fondamenti per nuovi percorsi educativi

• Prof. Mauro Volpi

Autonomia differenziata e premierato

Conclude: Cristian Ferrari Segretario confederale CGIL

Modera: Moira Rosi Segretaria Generale FLC CGIL Umbria Perugia

25 febbraio – ore 10 ORVIETO

P.zza del Duomo

Una Unica Unita Stesso Paese, stessi diritti La carovana incontra la CITTÀ

25 febbraio – ore 15 ACQUASPARTA

P.zza Federico Cesi

Dimensionamento scolastico la carovana incontra in piazza Famiglie – Studenti ‐ Insegnanti

Sarà presente anche un piccolo spettacolo e intrattenimento per bambini

26 febbraio – ore 16 TERNI

Palazzo Spada, Sala del Consiglio comunale

"PER LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE, CONTRO LA SCUOLA AGENZIA DI MERCATO"

Dibattito con:

On. Anna Ascani – PD, vicepresidente della Camera

On. Antonio Caso ‐ M5S, Commissione Scienza e Cultura Parlamento

Prof. Giuseppe Buondonno ‐ SI, Resp. naz.le scuola

GIANNA FRACASSI ‐ Segretaria Generale FLC CGIL

Modera: Marco Vulcano – Segretario Generale FLC CGIL Terni