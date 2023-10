Perugia, arriva la Fiera dei Morti: cinque giorni e più di 560 stand

Il primo di novembre si avvicina e Perugia è già pronta per la Fiera dei Morti. Da mercoledì 1 a domenica 5 novembre, gli stand collocati fra Pian di Massiano e il centro storico, offriranno ai visitatori una vasta scelta di prodotti artigianali, gastronomici e culturali per un totale di 565 banchi. Un'occasione unica per scoprire le bellezze e i sapori del territorio e delle città gemellate con Perugia ospitate in piazza Italia.

Per spostarsi da un luogo all’altro della manifestazione sarà possibile utilizzare il biglietto “Up giornaliero Fiera 2023” di Busitalia e Minimetrò acquistabile presso i distributori automatici del minimetrò e la biglietteria minimetrò a Pian di Massiano. La validità complessiva del titolo di viaggio sarà pari a 24 ore dalla prima convalida e comunque non oltre i giorni della durata dell’evento.



Viabilità:

-dal 31 ottobre al 5 novembre divieto di fermata in alcuni tratti di via dell’Ingegneria, viale Tazio Nuvolari, via Montemalbe, strada Santa Lucia, via del Tabacchificio, viale del Percorso Verde, via Giuseppe Meazza;

-dal 31 ottobre al 5 novembre: è consentita la sosta con istituzione di aree di parcheggio in: viale Tazio Nuvolari (lato sinistro); viale dell’Ingegneria – da viale del Percorso Verde a viale Giuseppe Meazza (lato sinistro); via del Percorso Verde (lato sinistro); viale Perari (corsia esterna di entrambi i sensi di marcia);

-dal 31 ottobre al 5 novembre sono istituite le seguenti direzioni obbligatorie: · direzione diritta per i veicoli che percorrono viale Pietro Conti provenienti da via Centova e da via Cortonese all’altezza di piazzale Guido Mazzetti; · direzione diritta per i veicoli che percorrono viale dell’Ingegneria all’altezza di via Giuseppe Meazza – direzione str. S. Lucia; · direzione a sinistra per i veicoli che percorrono viale dell’Ingegneria, all’intersezione con str. S. Lucia verso l’abitato di S. Lucia, con deroga per i veicoli dei residenti nel tratto Str. S. Lucia – Via del Tabacchificio; · direzione a destra per i veicoli che percorrono str. S. Lucia provenienti da via Montemalbe verso l’abitato di S. Lucia. · direzione a destra per i veicoli che percorrono via G. Meazza, all’intersezione con viale dell’Ingegneria;

-dal 31 ottobre al 5 novembre divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazzale Guido Mazzetti (riservato operatori) e sull’area di parcheggio compresa fra via Meazza e il “Pala Barton” (riservata pubblico interesse).