Le piante officinali come strumento per l'arredo urbano e la riqualificazione delle aree verdi

Le piante officinali della tradizione umbra come arredo urbano, oltre che come coltivazioni di base. È con questo obiettivo che si è svolto il quinto dei sei corsi inseriti nel progetto "Futuro nel verde", percorso che ha portato alla riqualificazione delle aiuole e aree verdi intorno al Centro accoglienza immigrati di via del Favarone a Perugia.

L'assessore comunale alle politiche sociali Edi Cicchi, accompagnata dal consigliere comunale con delega al verde Federico Lupattelli, hanno fatto visita alla struttura e si sono intrattenuti con Beatrice Marucci e Carla Schiaffelli, agronome progettiste e coordinatrici del progetto, e Bernardetta Gasperi, presidente della cooperativa sociale Perusia onlus capofila di Futuro nel verde.

Il progetto, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è stato creato in sinergia da un partenariato di eccellenza di cui fanno parte anche Fondazione per l’istruzione Agraria, Centro di ateneo per i musei scientifici e Federazione italiana produttori piante officinali.

Sono state 15 le persone che hanno partecipato al corso gratuito, rivolto a soggetti disoccupati, inoccupati e con fragilità economiche e sociali, che ha previsto 128 ore di formazione pratica e specializzata, finalizzata all’inserimento lavorativo.

Tre le aiuole interessate dall’intervento, tutte caratterizzate da andamento curvilineo e forma circolare, attorno alle camere, alla cucina e all’ingresso della struttura di proprietà del Comune di Perugia che ospita beneficiari del progetto Sprar Siproimi. Per la messa a dimora sono state scelte piante rustiche, profumate che arredano, ma allo stesso tempo che richiedono bassa manutenzione e danno massima resa.