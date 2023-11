Umbria, istituzioni e imprese fanno squadra con l’Aronc per i nuovi progetti di sostegno alla sanità pubblica

“In un momento in cui la sanità è in crisi, le associazioni di volontariato svolgono un lavoro preminente, necessario e indispensabile”., lo ha detto il presidente del consiglio regionale dell’Umbria, Marco Squarta, in occasione della consueta cena degli auguri di Natale organizzata dall’Aronc (associazione Amici della radioterapia e oncologia clinica), aggiungendo poi: “Credo di conoscere bene il mondo del volontariato avendolo frequentato per molti anni e avendo svolto anch’io attività in associazioni del territorio. So con quanto entusiasmo ci si impegna a favore dei più svantaggiati”. L’evento, che si è svolto nello scorso fine settimana, ha visto la partecipazione di volontari, rappresentanti delle istituzioni, professionisti e imprenditori ,salutati dal presidente di Aronc Manlio Bartolini: “La vostra presenza ci onora e ci dà un’ulteriore carica per realizzare progetti di supporto alla sanità pubblica. Abbiamo una grande squadra. composta da un comitato scientifico di grande livello che ha già iniziato una attività di ascolto da parte degli esperti presso la nostra sede di Perugia. Il loro supporto aiuterà i pazienti in un momento difficile della loro vita”. Allo evento erano presenti anche il professore emerito, ematologo di fama mondiale, Massimo Martelli che ha ripercorso le tappe fondamentali dei trapianti in Umbria, ricordando come Perugia si sia distinta grazie anche all’intuito del professore Paolo Latini, fondatore della radioterapia in Umbria.

L’Università degli studi di Perugia era rappresentata dal direttore di Medicina, professore Nicola Talese: “Crediamo fermamente nella attività delle associazioni di volontariato e i nostri corsi di laurea lo testimoniano ampiamente”.

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha avuto parole di elogio per i volontari Aronc e per il suo presidente: “Conosco Manlio Bartolini da tempo e ogni volta mi sorprende la sua straordinaria energia e il suo desiderio di fare”.

I dottori Franco Checcaglini ed Ernesto Maranzano, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato scientifico di Aronc, hanno ribadito la ferma volontà di incentivare l’attività di ascolto dei pazienti oncologici, avvalendosi di competenze maturate in lunghi anni alla guida delle strutture di Radioterapia oncologica degli ospedali di Terni e Città di Castello. È stato anche ricordato il recente accordo che ha permesso ad Aronc di usufruire dei servizi offerti dall’Anpas, rappresentata dal presidente regionale Marco Prestipino, direttore della chirurgia pediatrica dell’ospedale di Perugia, convinto sostenitore di una stretta collaborazione tra chi opera in un settore dove la multidisciplinarietà sia determinante.