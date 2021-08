Aree verdi di San Marco e Collestrada, via ai lavori: "Valorizziamo due aree di pregio"

Due interventi di riqualificazione di aree verdi nel territorio di Perugia a cura di Afor (Agenzia Forestale regionale). Si tratta – ha spiegato in giunta presentando i progetti esecutivi l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e verde Otello Numerini – dell’area verde che insiste presso l’ex fornace Galletti nel quartiere di San Marco (importo dei lavori 46mila euro) e delle aree verdi, degli impianti sportivi e del percorso pedonale di collegamento a Collestrada (importo lavori 34mila euro).

A San Marco, spiega il Comune di Perugia, dopo un’adeguata ripulitura dell’area, la messa a dimora di numerose specie arboree e di arbusti, un intervento di regimazione idrica con riapertura degli scoli e delle caditoie danneggiate, ed infine la realizzazione di una balaustra e di due panchine da inserire lungo il camminamento esistente.

A Collestrada ci sarà la riqualificazione ambientale e paesaggistica della zona verde ricompresa tra la Strada Ospedalone S. Francesco, Strada comunale di Collestrada e Strada per Brufa, dove è presente anche il “Percorso Benincasa”, anch’esso oggetto di intervento. Dopo una preliminare opera di ripulitura, si procederà alla messa a dimora di numerose specie arboree, alla realizzazione di un nuovo tratto di percorso pedonale (dal punto in cui il percorso “Benincasa” curva verso ovest e termina nelle immediate vicinanze del Centro storico) con posa in opera di due panchine.

“Questi importanti interventi molto attesi dalla popolazione residente sia a San Marco che a Collestrada – spiega l’assessore Otello Numerini – consentiranno di valorizzare due aree di pregio favorendone la fruizione da parte degli utenti. I progetti, peraltro, confermano in pieno la volontà dell’Amministrazione ed, in particolare, di questo assessorato di aumentare il patrimonio arboreo della città tramite la messa a dimora di specie arboree adatte al nostro territorio”.