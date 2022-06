INVIATO CITTADINO Perugia capitale del cinema storico-archeologico-ambientale

Perugia capitale del cinema storico-archeologico-ambientale. Un festival di tre giorni che si dipana tra Frontone e Manu. Perugia Archeofilm 1 Edition, racconterà la storia dell’uomo sul pianeta. Un viaggio nel tempo e nello spazio.

Lo annuncia l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano che delinea le coordinate di un’efficace sinergia fra Comune, la Rivista “Archeologia Viva” (direttore Piero Pruneti), la Direzione regionale Musei Umbria (Maria Angela Turchetti per l’Archeologico), lo Studium perusinum (per il rettore Oliviero: il professor Roberto Rettori), l’Umbria Film Commission (Daniele Corvi), Cinegatti (Mauro Gatti), la Fondazione Carlo Lorenzini.

Una iniziativa che dalla vicina Toscana, e dal suo capoluogo, si dirama in altri centri, diffondendo opere selezionate dalle oltre 80 presentate.

“Un Festival dal respiro internazionale che unisce gradimento del pubblico e qualità specialistica, senza essere di nicchia”, precisa Varasano. Insomma: iniziativa inclusiva, sebbene di forte qualità. E, appunto, non è un caso che accanto al premio della giuria scientifica “Università degli Studi di Perugia”, ci sia quello del pubblico e quello speciale (Carlo Lorenzini) per la grafica. Sezione in cui fa l’asso pigliatutto un gruppo di studenti del Laboratorio di Architettura e Composizione (coordinato all’interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, docente Paolo Belardi) che hanno realizzato il prodotto in locandina: il cippo perugino sovrastato da figura residente che, al posto della torcia, regge una macchina da presa. La figura domina uno skyline di Perugia. L’immagine ha per titolo “Il cielo sopra Perugia” [citazione cinefila da ‘Il cielo sopra Berlino’ (Der Himmel über Berlin) di Wim Wenders] ed è stata selezionata da un Grand Jury. Gli studenti sono stati supportati dalle tutor Giovanna Ramaccini, Monica Battistoni e Camilla Sorignani. Vincono un viaggio di studio presso una capitale europea gli studenti Federico Canali, Precious Edozieogo, Greta Giunti, Eleonora Mariucci, Margherita Marzolini (tutor Giovannna Ramaccini).

Il viaggio di Perugia Archeofilm prevede proiezioni e incontri con gli autori. Il 21 e il 22 giugno proiezioni ai Giardini del Frontone; il 23 al Manu con la cerimonia di premiazione (pubblico, giuria scientifica, Premio Lorenzini) e un incontro con Gian Luca Grassigli dell’Unipg, che proporrà riflessioni sul mestiere dell’archeologo. Diceva Freud che esiste una storia individuale (quella della psicanalisi) e una collettiva (quella dell’archeologia). Assisteremo di certo a interessanti prospettive culturali.

Molto atteso il film “Song of Water Spirits”, un film di 100 minuti sugli effetti della globalizzazione e del cambiamento climatico sui territori del Ladakh, cui fanno seguito le risposte ecologiche e culturali ad opera degli stessi abitanti. L’autore è Nicolò Bongiorno, secondogenito del presentatore Mike. Non è dunque un caso che la produzione si chiami Allegria Film, riprendendo un noto motto, abitualmente rivolto dal papà al pubblico degli spettatori.