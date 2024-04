La filosofia e l'etica dell'arbitro, l'Aia di Perugia omaggia Brunello Cucinelli

Brunello cucinelli ha partecipato alla serata di gala della Sezione AIA di Perugia ed è stato omaggiato di una maglietta da arbitro. La “Festa degli Arbitri 2024” ha visto anche la consegna dei premi “Augusta Perusia”, “Grifo d’Oro”, “Associativo Umbro” (VIII edizione), “Cicioni” (VI edizione), “Paterna” (V edizione) e “Gino Rossi”, quest’ultimo dedicato allo storico Presidente di Sezione perugino scomparso lo scorso anno.

All’evento erano presenti il Presidente dell’AIA Carlo Pacifici, i Componenti del Comitato Nazionale Katia Senesi, Riccardo Camiciottoli, Luca Marconi, l’arbitro della Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B Manuel Volpi, l’assistente CAN Alessandro Costanzo, i Componenti della CAN D Valentina Finzi e Massimiliano Rosi, il componente CAN 5 Francesco Peroni, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri dell’Umbria Nicola Fraschetti, i Vice Presidenti della Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti Claudio Tomassucci e Carlo Emili, oltre all’Assessore allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli e al noto imprenditore Brunello Cucinelli.

La serata ha avuto inizio con il saluto del Presidente della Sezione di Perugia Francesco Amelia, che ha ringraziato i presenti per la loro nutrita partecipazione. Successivamente, è stato insignito del baiocco d’oro – emblema del Premio “Augusta Perusia” – l’arbitro internazionale Maurizio Mariani che, pur collegandosi da remoto a causa di una designazione come VAR, ha voluto far respirare a tutta la platea le emozioni e le sensazioni che suscita arbitrare una gara ai massimi livelli.

A seguire, sono stati consegnati il Premio “Paterna” al Componente del CRA Umbria Giacomo Frizza, il Premio “Cicioni” al Mentor del Settore Tecnico Arbitrale Sergio Biagini, il Premio “Rossi” al Presidente del CRA Umbria Nicola Fraschetti, il Premio “Associativo Umbro” al Componente del CRA Umbria Gabrio Bini e il “Grifo d’Oro” a Tommaso Capoccia, associato della Sezione di Perugia che ha dovuto abbandonare la sua esperienza da arbitro in forza alla CAN D per dedicarsi al corso di specializzazione in Medicina Oncologica presso la Fondazione IRCCS di Milano.