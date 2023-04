Pastorale diocesana, riprendono gli incontri di formazione su amore, misericordia e sulla guerra e la pace nella Bibbia

Riprendono i corsi e le occasioni di incontro del Centro di formazione pastorale dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Nei prossimi appuntamenti si parlerà di amore, misericordia, di guerra e pace nella Bibbia e approfondimenti teologici.

Da venerdì 14 a domenica 16 aprile Domenica della Misericordia “Raccontare l’amore: fin dove arriva la misericordia di dio?” Con don Luca Bartoccini presso la casa di preghiera Tabor (Agello).

Il ritiro, guidato da don Luca Bartoccini, è un cammino di preghiera e di ascolto alla scuola del Vangelo ripercorrendo i gesti e le parole di Gesù per raccontare il volto misericordioso del Padre e cercare di capire fin dove si spinge la misericordia di Dio per ciascuno di noi.

Il ritiro, aperto a tutti, con ampi spazi per la preghiera personale, le celebrazioni, l’adorazione e la condivisione, in un clima familiare e con tempi distesi, per riposarsi nel Signore e crescere nella comunione con lui e con i fratelli. Per la partecipazione si richiede la presenza continua.

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 25 persone; per chi intende risiedere presso Casa Tabor sono disponibili tra i dieci e i venti posti letto, in base a come sarà possibile combinare la convivenza di due persone nella stessa camera. Per la preghiera in comune occorre portare la Liturgia delle ore (anche sul telefono).

Non è prevista una quota di partecipazione, ma una offerta libera per le spese della casa.

Per info e prenotazioni: Rita Sateriale Orsini 342 9318383

Lettura spirituale del Vangelo di Giovanni con don Augusto Martelli, sabato 22 aprile presso la casa di preghiera Tabor dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Continuano gli incontri di lettura spirituale del Vangelo di Giovanni, un tempo per accostarsi al Vangelo ascoltando, meditando e condividendo con altri fratelli per far crescere in noi la “Parola”. Il prossimo appuntamento sarà sabato 22 aprile dalle ore 16:00 alle ore 18:00, sempre presso la Casa di Preghiera Tabor (Agello - Via Solitaria, 21).

Info: Rita 342 9318383

Chiamati per nome - Percorso 2022-23, domenica 27 Aprile presso il monastero di Sant’Agnese alle ore 21:00.

“Chi sei tu?” La vita cristiana è un’avventura alla scoperta di chi siamo realmente. Troppo spesso, infatti, la nostra identità è imposta dagli altri, da una storia predefinita, da ideali irraggiungibili ed astratti. Dio, invece, ci conosce meglio di tutti: Egli chiama per nome ognuno, rivelando in modo sempre nuovo la nostra vera identità di figli. L’ufficio di pastorale vocazionale propone quest’anno un percorso volto a scoprire il “nome” con cui Dio ci chiama, mediante una serie di incontri mensili di catechesi sulle figure bibliche di “chiamati”, insieme a momenti di testimonianza concreta.

Il prossimo incontro presso il Monastero di sant’Agnese, domenica 27 aprile alle ore 21:00. L’anno si concluderà con un ritiro intensivo nei giorni 1-4 giugno. L’esperienza è aperta a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni.

Per informazioni: don Samy Abu Eideh 340 33 98 025 samyabueideh@gmail.com

“Guerre e pace nella Bibbia” a cura del Servizio per l’animazione biblica, venerdì 14 aprile presso il convento di Monteripido dalle 18:30 alle 20:00.

Continuano gli incontri promossi dal Servizio per l’Animazione Biblica con la relazione ARMAGHEDÒN E ALTRE BATTAGLIE NEL LIBRO DELL'APOCALISSE (Giovanni Zampa). L’incontro si terrà Venerdì 14 aprile alle ore 18:30 presso il convento di Monteripido.

Per Info e poadcast: info@lapartebuona.it - https://www.lapartebuona.it/

Da giovedì 27 aprile presso il Centro teologico diocesano si svolgono i corsi di approfondimento teologico sul tema “Possiamo ancora sperare? Breve viaggio nella speranza, la virtù del cammino, la virtù dei tempi difficili” con suor Roberta Vinerba nel salone parrocchiale della chiesa i San Giovanni Paolo II (Strada San Vetturino - Ponte Della Pietra), dalle 18:45 alle 20:00.

Il Centro Teologico Diocesano “Leone XIII” offre ogni anno, attraverso il Centro di Formazione Pastorale, alcuni corsi di approfondimento teologico aperti a tutti.

“Quello che mi stupisce, dice Dio, è la speranza. Non me ne capacito. Questa piccola speranza che ha l’aria di essere nulla. Questa bambina speranza. Immortale. Perché le mie tre virtù, dice Dio. Le tre virtù sono mie creature. La Fede è una Sposa fedele. La Carità è una Madre. La Speranza è una bambina da nulla. […] La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi e non si nota neanche. Sulla via della salvezza, sulla via carnale, sulla via accidentata della salvezza, sulla strada interminabile, sulla strada tra le due sorelle grandi, la piccola speranza. Avanza. Tra le sue due sorelle grandi. In mezzo. Tra loro due. È lei che nel mezzo si tira dietro le sue sorelle grandi. E che senza di lei loro non sarebbero nulla. […] La piccola speranza. Avanza. E in mezzo tra le sue due sorelle grandi ha l’aria di farsi trascinare. E in realtà è lei che fa camminare le altre due. E che le tira.” (Da Il portico del mistero della seconda virtù di Charles Péguy).

Il corso si terrà il giovedì dal 27 aprile al 18 maggio dalle ore 18:45 alle ore 20:00 presso il salone parrocchiale della chiesa S. Giovanni Paolo II (Strada San Vetturino - Ponte della Pietra)

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria. Info e iscrizioni: centroteologicopg@gmail.com