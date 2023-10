Ponte San Giovanni, arriva l'ascensore per la stazione: il progetto da 800 mila euro

Nelle stanze di Palazzo dei Priori era già stato vagliato, e approvato dalla giunta, l’intervento per migliorare l’accessibilità della stazione di Ponte San Giovanni.

Oggi, martedì 17 ottobre, il consiglio comunale ha approvato con 31 voti favorevoli la variante al piano regolatore generale legata al progetto definitivo proposto dall'assessore all'urbanistica, Margherita Scoccia, che ha spiegato: “Si è giunti all’approvazione del progetto finanziato nell’ambito del Pnrr per realizzare un collegamento che insiste su un’area complessa per la compresenza di diversi soggetti proprietari. Tra questi, Enel ha peraltro avviato lo spostamento dell’attuale cabina per realizzare una nuova struttura che sarà implementata nella sua potenza: un’evoluzione positiva in vista di eventuali futuri progetti legati alle comunità energetiche”.

Il proposito del progetto è quello di realizzare un ascensore pubblico e una scala accoppiati in modo da rendere possibile ai pedoni il superamento del dislivello tra via Manzoni e via Nino Bixio, mettendo in diretto collegamento la stazione ferroviaria con l’asse centrale di via Cestellini. Erika Borghesi del Pd ha sottolineato: “Una volta realizzato l’ascensore ne andrà garantita l’efficienza con la dovuta manutenzione”.

Il progetto in esame, ha spiegato Cristiana Casaioli, presidente della III commissione che aveva espresso parere favorevole sulla pratica all’unanimità, ha un importo di poco inferiore agli 800mila euro.

L’intento di riqualificare l’intera zona di Ponte San Giovanni prosegue, non a caso il progetto approvato oggi fa parte dell’intervento denominato “Ponte San Giovanni da periferia a città”.