Saranno quattro i posti auto riservati alla polizia stradale in via Ruggero D'Andreotto

“Richiesta assegnazione stalli riservati al personale della Sezione di Polizia stradale Perugia” è questo l’ordine del giorno, proposto dal consigliere Massimo Pici di Perugia Civica, approvato oggi, martedì 17 ottobre, dal Consiglio comunale con 27 voti favorevoli.

Pici propone di riservare quattro posti auto in via Ruggero D'Andreotto dove ha sede la Sezione Polizia Stradale di Perugia ove attualmente prestano servizio 49 poliziotti e 3 impiegati dell’Amministrazione Civile dell’Interno. La sezione ha problemi di parcheggio per i dipendenti.

La proposta era stata discussa nella seduta precedente, con rinvio della votazione per mancanza del numero legale, in quella occasione Pici aveva sottolineato: “I dipendenti di questo Ufficio di Polizia sono costretti a cercare nelle vie limitrofe il parcheggio per la propria auto, spesso dovendola lasciare a buona distanza dal posto di lavoro”.

Fabrizio Croce (IPP) aveva preannunciato un voto di astensione ritenendo che in quell’area vi siano già pochi posti per i residenti e sarebbe preferibile, pertanto, pensare ad accordi con attività commerciali che hanno degli spazi a disposizione ma poco utilizzati.

Pici in replica ha spiegato che, al contrario, questa ipotesi non è praticabile essendo i parcheggi privati esistenti già oggi sempre pieni.